ESMO: высокие и стандартные дозы витамина D не отличаются по действию на рак кишечника

Высокие дозы витамина D не повлияли на скорость роста рака кишечника у пациентов с метастазами.Недавнее исследование показало, что более высокие уровни витамина D в крови связаны с большими шансами на выживание при метастатическом колоректальном раке. Прием высоких доз витамина также был связан с замедлением роста опухоли.В новой работе ученые разделили 450 пациентов с этим заболеванием на две группы. Все они получали стандартную химиотерапию и препарат бевацизумаб. Половина также принимала высокую дозу витамина D, а половина — стандартную. За ними наблюдали в течение 20 месяцев.Высокие дозы витамина D не были связаны с какими-либо побочными эффектами. Однако скорость роста опухолей не отличалась при приеме высокой или стандартной дозы.Тем не менее ученые выявили потенциальную пользу высоких доз витамина D для пациентов, первичная опухоль которых возникла в нисходящей ободочной, сигмовидной или прямой кишке. Они призвали дополнительно изучить прием витамина D в высоких дозах на пациентах с этим типом рака.

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