Хирург Ковалев рассказал, чем опасна грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Грыжи бывают разными. Одни образуются на поверхности тела и достаточно заметны, поэтому на них сразу обращают внимание. Но бывают и такие, которые находятся глубоко внутри, например в области диафрагмы.Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (синонимы — ГПОД, хиатальная грыжа) — это смещение органов брюшной полости через расширенное пищеводное отверстие. Это отверстие образовано мышечными ножками диафрагмы, которые играют важную роль в предотвращении заброса содержимого из желудка в пищевод.Но почему плохо, если там грыжа? Об этом рассказал Александр Ковалев — врач-хирург, хирург-эндокринолог высшей категории, абдоминальный хирург клиники «АБИА».Причины появленияК основным причинам относятся ослабление соединительной ткани, повышение внутрибрюшного давления и нарушение моторики пищеварительного тракта, в первую очередь пищевода. Склонность к образованию грыж наблюдается у ослабленных людей и лиц с некоторыми поражениями соединительной ткани. Как правило, грыжи сочетаются с плоскостопием, варикозной болезнью вен ног, дивертикулезом кишечника и др. К повышению внутрибрюшного давления приводят:болезни, сопровождающиеся хроническим кашлем;подъем тяжестей, в том числе и тяжелые виды спорта;беременность;хронические запоры;ожирение;заболевания предстательной железы у мужчин, связанные с затруднением мочеиспускания и др.Как проявляется грыжаВ большинстве случаев ГПОД протекает бессимптомно и может быть случайной находкой при выполнении плановых исследований, например гастроскопии. Но в ряде случаев наличие хиатальной грыжи сопряжено с проявлениями гастроэзофагеального рефлюкса, то есть заброса содержимого из желудка в пищевод, что и приводит к клиническим проявлениям заболевания.Типичные проявления рефлюкса: изжога, отрыжка, срыгивание, болезненное и затрудненное прохождение пищи. Эти симптомы могут значительно снижать качество жизни пациента. Также при развитии заболевания и отсутствии адекватного лечения могут появиться так называемые внепищеводные проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ).Анатомически начальные отделы пищеварительного тракта и дыхательной системы тесно взаимосвязаны, что приводит к поражению полости рта, трахеи, бронхов и легких. Могут наблюдаться стоматиты, отиты, бронхиты, тяжелое течение бронхиальной астмы, боли за грудиной, симулирующие заболевания сердца, снижение уровня гемоглобина крови, сопряженного, как правило, с хроническими кровотечениями из поврежденной слизистой пищевода.Важно отметить, что ГЭРБ может существовать без ГПОД, также как и ГПОД может быть без проявлений рефлюксной болезни.«Не все грыжи одинаковые, они разделяются на типы, имеют различные проявления и риски, если их не лечить. Более 95% грыж пищеводного отверстия диафрагмы относятся к I типу — скользящие грыжи. При этом виде пищеводно-желудочное соединение смещается в грудную клетку; проявлением этого типа и есть, как правило, симптоматика ГЭРБ», — объясняет врач Ковалев.Грыжи II–IV типа прогностически более опасны и сопряжены в большей степени с опасными для жизни осложнениями.Главная опасностьОсложнения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы можно условно разделить на связанные с наличием самой грыжи и проявлениями ГЭРБ.Если у пациента есть проявления гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, должно проводиться полноценное лечение гастроэнтерологом. Если лечение не проводится по каким-либо причинам, то заболевание будет прогрессировать, что приведет к развитию эзофагита — воспаления слизистой пищевода с появлением эрозий и язв.Повреждение слизистой пищевода может привести к кровотечениям и снижению уровня гемоглобина. К грозным осложнениям относятся стриктура, то есть рубцовое сужение просвета органа, предраковое заболевание «пищевод Барретта» и, как финальное перерождение нормального эпителия, злокачественное образование пищевода. Не нужно объяснять, что запущенные стадии заболевания требуют более сложного лечения и результаты будут хуже, чем при лечении неосложненных форм.Осложнения самой грыжи, как правило, встречаются при грыжах II-IV типов: срыгивание непереваренной пищи, сдавление соседних органов и тканей, ассоциированные с этим кардиальные и легочные осложнения, ущемление ГПОД, инвагинация пищевода. Эти состояния могут потребовать незамедлительного оперативного вмешательства.Как лечитьПроявления ГЭРБ в некоторых случаях могут быть купированы с помощью многокомпонентной терапии, включающей в себя режим, диету и полноценную медикаментозную терапию. Результаты консервативной терапии зависят от возраста, состояния организма и тяжести течения болезни, но часто остаются неудовлетворительными. По некоторым данным, после проведенного полноценного лечения до 70% пациентов имеют рецидив проявлений заболевания.Показания к оперативному вмешательству:неэффективность консервативной терапии при грыжах I типа,наличие осложненного течения,грыжи II–IV типов.С внедрением лапароскопических технологий травматичность этих операций минимизирована, и хирургическая тактика активно используется в лечении грыж пищеводного отверстия диафрагмы. При правильном и обоснованном подходе к пациенту с данной патологией современные возможности хирургии позволяют добиться хороших результатов и обеспечить достойное качество жизни.

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