В популярных у россиян продуктах нашли вещество, вызывающее рак
«В популярных у россиян газировках и соусах обнаружен бензол», — передает Life.ru слова эксперта.
Марченко также отметила, что вещество может находиться в энергетических напитках, фруктовых соках, джемах, консервированных и копченых продуктах. По словам технолога, после обработки продуктов в них могут оставаться как следы бензола, так и его концентрация, превышающая норму.
Марченко заявила, что бензол ослабляет нервную и иммунные системы, разрушает костный мозг, провоцирует анемию и образование злокачественных опухолей. По это причине она рекомендует снизить уровень потребления продуктов, в которых потенциально может содержаться бензол.
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