Врач Кутушов объяснил, что будет с кровью и сосудами, если есть сало

Употребление сала связано с рядом преимуществ для здоровья, но вместе с тем есть и отрицательные моменты, которые также нужно учитывать. Об этом рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.Во-первых, продукт положительно влияет на пищеварение и гормональный фон, пишет врач в своем Telegram-канале.Во-вторых, в нем достаточно витаминов (A, D, E и K), важных для иммунитета, костей, кожи и зрения.А вот что касается влияния сала на сердце, сосуды, кровь, то тут есть нюансы. С одной стороны, в продукте присутствуют калий, магний, железо, что помогает поддержать сердечно-сосудистую систему, а также важно для нормального обмена веществ. Но с другой стороны, сало это такой продукт, который может спровоцировать увеличение в крови холестерина. А это определенные риски для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, при болезнях поджелудочной железы продукт также может навредить, так как тяжело переваривается."Сало может увеличить риск образования камней в желчном пузыре", - добавил врач, отметив, что даже здоровому человеку стоит есть сало не чаще двух раз в неделю по 15-20 граммов.Это не обязательно должен быть сырой продукт. Сало можно использовать в вареных блюдах, а также запекать.

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