Обращаться к врачу из-за мушек перед глазами: россиянам назвали способы избежать инфаркта и инсульта

Врач-терапевт Наталья Леонтьева назвала потенциально опасные симптомы, при появлении которых нужно обращаться к врачу и уточнять свой риск инфаркта и инсульта.Терапевт Леонтьева назвала россиянам способы избежать сердечно-сосудистых катастроф, чреватых инвалидностью или летальным исходов. Она обратила внимание на то, что некоторые изменения в самочувствии и работе организма могут быть сигналом о подверженности инфарктам и инсультам. При их возникновении необходимо обследоваться – это позволяет принять своевременные меры профилактики смертельно опасных состояний.«Если появились такие симптомы, как впервые появившиеся головные боли или их учащение, необычный характер головных болей, мелькание мушек перед глазами, не игнорируйте их! Немедленно обращайтесь к врачу для обследования и подбора терапии», - заявила ЛеонтьеваТакже к способам избежать инфаркта и инсульта относится контроль частоты сердечных сокращений и уровня артериального давления, обратила внимание врач. Помимо того, необходимо отслеживать уровни холестерина и сахара в крови – их высокие значения означают, что у человека имеется склонность к сердечно-сосудистым отклонениям, включая наиболее тяжелые и опасные из-за своих последствий.Врач подчеркнула, что по мере старения организма ежегодные профилактические обследования становятся особенно актуальными в плане защиты от сердечных приступов и инсультов. Если во время таких проверок медики выявляют гипертонию и другие нарушения, и назначают лекарства, важно принимать все препараты в точном соответствии с назначенным курсом, без самодеятельной коррекции или отмены.

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