Ашваганда: трава на пике популярности благодаря TikTok, но нужна ли она вам?

Тысячи лет ашваганду, растение из традиционной индийской медицины Аюрведа, использовали для улучшения здоровья. Сегодня эта вечнозеленая трава вновь на слуху благодаря TikTok. Пользователи утверждают, что она помогает сосредоточиться, укрепляет иммунитет и даже может влиять на гормональные процессы.Согласно исследованиям, экстракт корня ашваганды действительно помогает снизить стресс и уровень гормона кортизола, улучшая самочувствие. В одном из исследований участники отметили снижение стресса на 44% после 60 дней приёма. Кроме того, ашваганда может улучшить качество сна: засыпание происходит быстрее, сон становится глубже и длиннее.Специалисты, такие как доктор Юфанг Лин из клиники Кливленда, подчеркивают, что данных пока недостаточно для однозначных выводов. Большинство исследований проводилось на небольших группах людей и не длились более трёх месяцев. Это означает, что долгосрочные эффекты остаются неизвестными.Хотя ашваганда считается безопасной для большинства людей, её не стоит рассматривать как панацею. Эксперты рекомендуют комплексный подход к улучшению здоровья, включая правильное питание, режим сна и физическую активность.

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