Ашваганда: трава на пике популярности благодаря TikTok, но нужна ли она вам?
Согласно исследованиям, экстракт корня ашваганды действительно помогает снизить стресс и уровень гормона кортизола, улучшая самочувствие. В одном из исследований участники отметили снижение стресса на 44% после 60 дней приёма. Кроме того, ашваганда может улучшить качество сна: засыпание происходит быстрее, сон становится глубже и длиннее.
Специалисты, такие как доктор Юфанг Лин из клиники Кливленда, подчеркивают, что данных пока недостаточно для однозначных выводов. Большинство исследований проводилось на небольших группах людей и не длились более трёх месяцев. Это означает, что долгосрочные эффекты остаются неизвестными.
Хотя ашваганда считается безопасной для большинства людей, её не стоит рассматривать как панацею. Эксперты рекомендуют комплексный подход к улучшению здоровья, включая правильное питание, режим сна и физическую активность.
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