Врач Поздняков объяснил, кому нужны противовирусные препараты для борьбы с коронавирусом

В России стало больше вариантов возбудителя COVID-19, которые способны обходить иммунитет, сообщил Роспотребнадзор.Штаммы коронавируса, о которых проинформировал Роспотребнадзор, наиболее опасны для людей из группы риска: в нее входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Об этом врач Поздняков рассказал в беседеПо словам медика, вышеназванным категориям лиц как раз и необходимо лекарственное лечение, нужны противовирусные препараты для борьбы с коронавирусом и прививки.«Противовирусная терапия COVID была разработана, но препараты не идеальные и имеют ряд побочных эффектов. Поэтому их применяют только у пациентов, для которых применение противовирусных препаратов явно будет полезнее, чем потенциальный вред, нанесенный заболеванием. Это прежде всего пожилые, и имеющие букет хронических заболеваний: иммунные проблемы, какие-то иммуносупрессивные состояния, эндокринологические нарушения, лишний вес, болезни сердечно-сосудистой системы», - поделился Поздняков.Он уточнил, что названных пациентов нужно при любой респираторной инфекции обследовать на коронавирус, и при его подтверждении назначать им противовирусные препараты. В качестве превентивной меры борьбы с коронавирусом для таких людей врач считает полезной вакцинацию.Поздняков добавил, что вакцина всегда «отстает» от вируса, который быстро мутирует, совершенствуя свою заразительную способность. Таким образом, вакцина не гарантирует, что человек не заразится и не заболеет. Но прививка все-таки формирует иммунный ответ, помогая предотвратить развитие тяжелой формы заболевания, которая может оказаться смертоносной.Поздняков обратил внимание на то, что в России нет резкого увеличения коронавирусных штаммов – подъем заболеваемости идет, но он вполне типичный для сезона, и поводов для нагнетания обстановки нет.

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