Почему люди испытывают раздражительность во время голода

Раздражительность во время голода является довольно распространённым явлением. Это состояние связано с биологическими и психологическими процессами, которые запускаются в организме, когда уровень сахара в крови падает. Когда мы долго не едим, уровень глюкозы снижается, а она необходима для нормальной работы мозга.Исследования показывают, что голод и гнев могут быть связаны на генетическом уровне. Один из ключевых элементов этого взаимодействия — нейропептид Y (NPY), особое вещество, выделяемое в мозге, когда человек голоден. Нейропептид Y играет важную роль в регуляции аппетита, стимулируя чувство голода. Однако его влияние не ограничивается только потребностью в пище — этот нейропептид также связан с эмоциональными реакциями.Когда уровень нейропептида Y повышается, это может привести не только к усилению аппетита, но и к повышению уровня агрессии и раздражительности.

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