Почему люди испытывают раздражительность во время голода
Исследования показывают, что голод и гнев могут быть связаны на генетическом уровне. Один из ключевых элементов этого взаимодействия — нейропептид Y (NPY), особое вещество, выделяемое в мозге, когда человек голоден. Нейропептид Y играет важную роль в регуляции аппетита, стимулируя чувство голода. Однако его влияние не ограничивается только потребностью в пище — этот нейропептид также связан с эмоциональными реакциями.
Когда уровень нейропептида Y повышается, это может привести не только к усилению аппетита, но и к повышению уровня агрессии и раздражительности.
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