Врач перечислила полезные для здоровья глаз витамины
Особое внимание приему витаминов Санторо посоветовала уделить людям с заболеваниями ЖКТ и тем, кто много работает за компьютером. Первым дополнительные витамины необходимы, так как из-за воспаления кишечника микроэлементы могут плохо поступать в организм из пищи, а вторым — для предотвращения сухости глаз, объяснила офтальмолог.
«Подобрать индивидуальный витаминный комплекс поможет офтальмолог, ведь в зависимости от индивидуальных потребностей и проблем со зрением витамины могут оказать как полезное, так и отрицательное действие. Поэтому заниматься самоназначениями опасно», — резюмировала специалист.
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