Россиянам перечислили помогающие быстрее уснуть продукты

Молочные продукты, мясо индейки и бананы помогают быстрее уснуть, считает врач-диетолог Людмила Денисенко.По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан. Денисенко уточнила, что она содержится в мясе индейки и практически во всех молочных продуктах — в йогурте, молоке и особенно в сыре. «Бананы, сушеные финики или сухофрукты, а также небольшое количество орехов тоже помогают заснуть», — отметила диетолог.Она добавила, что снотворным эффектом обладают некоторые напитки, например, ромашковый и другие травяные чаи. Также расслабляющее действие на нервную систему, по словам диетолога, оказывают масла. «Один запах того же кунжутного масла вызывает расслабление и способствует хорошему засыпанию», — заключила врач.

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