Врач предупредил о признаках «тихого» инсульта

Симптомы «тихого» инсульта нередко списывают на стресс, однако это состояние может угрожать жизни человека, рассказал невролог, физиотерапевт Андрей Галкин. В комментарии врач предупредил о признаках этого заболевания.По словам доктора, многие люди принимают внезапные головокружения, повышенное давление, временное ухудшение памяти за последствия усталости или стресса. Однако эти симптомы могут быть признаками «тихого» инсульта, который развивается медленно и незаметно, но в итоге может привести к летальному исходу.Галкин обратил внимание на то, что «тихому» инсульту могут сопутствовать боль (в голове, челюсти, висках), неконтролируемые судороги (непроизвольное сокращение мышц), повышенная сонливость, тошнота, икота, проблемы с дыханием.Если же инсульт наступил резко, распознать его проще. В этом случае у человека возникают трудности с улыбкой, он не может поднять руку, появляются проблемы с речью.

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