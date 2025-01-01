Врач рассказала, как правильно пить обезболивающие

Некоторым пациентам вместе с обезболивающими лекарствами рекомендуется принимать антисекреторные препараты, заявила старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. Это касается тех людей, кто вынужден принимать их регулярно, страдает НПВП-гастропатией или входит в группы риска. По ее словам, неконтролируемый прием обезболивающих может привести к повреждениям желудка.Препараты, которые обладают обезболивающим эффектом и доступны в аптеках без рецепта, чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП — одни из самых назначаемых препаратов в мире, они эффективно борются с болью, воспалением, отеком, повышенной температурой, но в то же время их неконтролируемый прием может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки желудка и кишечника, — отметила Кайбышева.Как подчеркнула врач, в частности, может развиться эрозия, язва, кровотечение и даже перфорация желудка. Она добавила, что антисекреторные препараты снижают синтез соляной кислоты в желудке, благодаря чему желудочный сок становится менее агрессивным.Ранее Министерство финансов согласовало новый порядок закупок жизненно важных препаратов, который начнет действовать с 2025 года. В частности, внесенные ведомством изменения в проект постановления подразумевают предоставление преимущества отечественным производителям лекарств перед зарубежными во время государственных торгов.

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