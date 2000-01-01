Сохранить Лицо: ТОП-Упражнения для восстановления лицевых мышц

Существует масса различных курсов фейсбилдинга в форме видеоуроков или специальных авторских курсов. Разработанная в 2000-х годах программа российского врача Осьмининой Н. Б., занимающейся восстановлением лицевых мышц и лечением опорно-двигательного аппарата человека, считается одной из наиболее эффективных.С каждым годом кожа лица и шеи меняется: она высыхает, становится более дряблой, появляются мелкие морщинки. В погоне за красотой одни перебирают различные дорогостоящие препараты, другие ложатся под ножи специалистов. Однако совсем не обязательно сразу прибегать к таким затратным и опасным способам, несущим определенные риски. Значительно улучшить структуру кожи и подтянуть ее можно самостоятельно и практически без вложений. Упражнения для лица – это практически единственная альтернатива пластическим операциям для омоложения кожи.Упражнения для лица и шеи в домашних условияхОсобенностиПоказания и пользаПротивопоказанияДля чего применяется?Главные упражненияКак выполнять?РекомендацииОсобенностиСуществует множество различных курсов фейсбилдинга, которые можно приобрести в форме видеоуроков или специальных авторских курсов. Разработанная приблизительно в 2000-х годах программа российского врача Осьмининой Н. Б., занимающейся восстановлением лицевых мышц и лечением опорно-двигательного аппарата человека, считается одной из наиболее эффективных.По своей сути, программа представляет собой комплекс упражнений и массажа для лица, способствующий его подтяжке и устранению дефектов кожи, появляющихся с возрастом. Эта система основана на принципах теоретической механики и биогидравлики, упражнения регулируют натяжения и расслабления мышц лица и шеи.Это не просто подтяжка кожи за счет проработки лицевых мышц. Это целый комплекс омолаживающих и оздоравливающих программ, которые пробуждают и используют внутренние резервы организма. Улучшается кровообращение, ускоряются метаболические процессы эпидермиса и вывод вредных веществ из организма человека, кожные покровы регенерируют с большей скоростью, чем обычно. Автор отмечает, что правильное выполнение упражнений не только разовьет слабые мышцы, но и уберет гипертонус и спазмы тех мышц, на которые пришлась излишняя нагрузка.Вся программа базируется на нескольких принципах.Кожа сама по себе не стареет. За ее упругость и молодость отвечает мышечный корсет, включающий в себя сами мышцы, а также нервы, сосуды и кости. Негативные изменения этого корсета влекут за собой изменения дермы.Морщины возникают там, где имеется мышечный спазм. Здоровая сильная мышца должна находиться всегда в небольшом напряжении, но когда оно становится излишним, то кожа сжимается и появляется складка. Комплекс направлен на снятие излишнего напряжения и возвращение мышцам необходимого тонуса.Здоровые мышцы – это здоровая кожа. Правильная работа с мышцами позволит омолодить лицо и тело. Их напряжение натянет кожу и усилит ее регенерацию, а их расслабление позволит избавиться от отеков и блоков.Заниматься здоровьем кожи необходимо с молодости. Все морщинки и складки начинают закладываться в лицевых мышцах еще с подросткового возраста. Важно как можно раньше обнаружить и снять все блоки и зажимы, предупреждая, а не убирая возникшие морщины.Показания и пользаНесмотря на то что механизмы старения кожи уже давно изучены, над решением этой проблемы до сих пор работают многие ученые.Старение обусловлено несколькими факторами.Это застой жидкости, который может привести к лимфостазу. Нарушенное кровообращение приводит к атонии кожного покрова, он становится тусклым и дряблым. Все метаболические процессы организма замедляются, что, в свою очередь, может привести даже к серьезным заболеваниям.Это ежедневный постоянный стресс. В его результате ткани мышц растут в объеме и застывают в спазмах, что приводит к растягиванию и провисанию кожи, появлению брылей и второго подбородка.Это фасциальные тяги. Фасции – это мышечные оболочки, соединенные в единую систему и связывающие все мышцы в единый комплекс. Спазмированный участок одной мышцы приводит к натяжению всего фасциального комплекса и меняет осанку и черты лица.Таким образом, предотвращая и устраняя три эти причины старения организма, упражнения способствуют:улучшению кровообращения и кровоснабжения эпидермиса;усилению лимфатического оттока;улучшению структуры кожи;восстановлению овала лица и четкости челюстных линий;уменьшению статичности мышц лица и шеи;устранению морщин и увеличению гладкости кожного покрова;усиленному лифтингу мягких тканей;улучшению работы мимических мышц и мышц челюсти;устранению брылей и второго подбородка.ПротивопоказанияНесмотря на научный подход и большую эффективность упражнений, занятия имеют определенные противопоказания.Нельзя проводить ручные (и тем более вакуумные) манипуляции в следующих случаях:различные воспаления и гнойники на том участке, который необходимо массировать;врожденные проблемы с шейно-поясничным отделом, остеопороз;травмы челюсти, ключиц или позвоночника, а также черепно-мозговые травмы;сбои в системе кровообращения;гипертония и заболевания сосудов;воспаление троичного или лицевого нерва;различные болезни эпидермиса (бородавки, экзема, псориаз);серьезные заболевания, такие как онкология, сахарный диабет или болезни иммунной системы;психологические расстройства, зависимости.Даже здоровому человеку перед началом курса желательно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Упражнения не устранят дефекты, вызванные определенным заболеванием. Например, если отеки обусловлены каким-либо заболеванием, то массаж отекших тканей только усилит растяжение кожного покрова.Также автор Осьминина Н. Б. не рекомендует совмещать занятия и упражнения, направленные на увеличение мышечной массы, так как подобный тандем может даже усилить имеющиеся проблемы.Для чего применяется?Программа упражнений позволит улучшить цвет лица, уменьшить толщину подкожного жира на щеках и подбородке. Она восстановит контур лица, подтянет веки, сделает более открытым взгляд и расширит глаза, устранит морщины. Кроме этого, комплекс позволит улучшить состояние шеи: удлинит и придаст ей красивый контур, уменьшит поперечные морщины. Главное – это улучшение осанки и снятие напряжения плечевого корпуса. Таким образом, это не просто лицевая гимнастика, работа ведется с плечевым поясом, спиной и шейным отделом.ЛицоПрограмма упражнений для лица включает в себя большой комплекс, действующий на все мышцы этой зоны.Зона лбаУпражнения предназначены для того, чтобы уменьшить и полностью убрать морщины и разгладить кожу. Но также комплекс поможет улучшить сон: станет легче заснуть и проснуться, сон будет более глубокий и позволит чувствовать себя более отдохнувшим. Для этого необходимо расположить указательный палец ведущей руки над бровью, прислонив его к коже боковой частью. На виске нужно сделать упор большим пальцем той же руки, натягивая кожу. В целом это выглядит как козырек, сформированный одной рукой.Другая рука заводится за голову и подносится к участку кожи, расположенному выше первой руки. Круговыми движениями кожа подтягивается по направлению от брови до кромки волос, после чего руки меняются, и вся процедура повторяется для другой половины лба. А также можно промассировать среднюю часть лобной доли. Ладони располагаются на лице таким образом, чтобы мизинцы соприкасались друг с другом в центре лба. Спиралевидными движениями ладони массируют кожу в направлении снизу вверх от центра лба к его краям.БровиРасслабить мышцы лба, вернуть бровям правильное положение поможет следующее упражнение. Одна рука располагается на затылочной части головы, а вторая кладется на лоб. Ткани лба нужно медленно подтягивать вверх к линии роста волос, одновременно двигая ткани затылка к шее второй рукой.ГлазаЧтобы сделать глаза более распахнутыми, и увеличить орбиту около внутреннего угла, необходимо немного растянуть кожу. Для этого указательным и средним пальцами одной руки нужно сформировать букву «V» и, направив руку ладонью к глазам, приложить их к внешнему уголку брови и под внешним уголком глаза. Полученной «вилочкой» кожа натягивается в стороны от глаза, а потом сдвигается по направлению к носу. Еще одно подобное упражнение можно сделать, приложив указательный палец к середине брови, а большой – к середине щеки. Кожа натягивается и сжимается в различные стороны, массируется круговыми движениями. После окончания растяжки нужно как можно шире открыть глаза и несколько раз быстро моргнуть.ГубыДля того чтобы поднять уголки губ, необходимо положить указательные пальцы обеих рук на них. Большие пальцы при этом ложатся на дугу челюсти с двух сторон от подбородка. Легкими движениями пальцы подтягиваются по направлению друг к другу, расслабляя мышцы подбородка. Упражнение можно повторить для каждого уголка рта отдельно.Носогубный треугольникДля уменьшения носогубных складок и увеличения их лимфодренажа прекрасно подойдет следующее упражнение. Указательный палец одной руки ставится на крыло ноздри, а палец второй руки на точку, в которой начинается складка. Пальцы двигаются таким образом, чтобы каждый из них рисовал половину восьмерки. Это позволит расслабить мышцы. После этого указательные пальцы ложатся вдоль носогубных складок по направлению к носу и легкими вибрирующими движениями снизу вверх как бы «гладят» складку. Это позволит вывести из области лишнюю воду.Для того чтобы поднять верхнюю губу и крылья носа, нужно защипнуть двумя пальцами одной руки край ноздри, а пальцы другой руки поставить у внутреннего уголка глаза с той же стороны лица. Нижние пальцы сдвигаются к верхним и задерживаются на несколько секунд в наивысшей точке.Овал лицаЧтобы вернуть упругость овалу лица и разгладить щеки, необходимо выполнять упражнение под названием «Крик». Оно уберет спазмы мышц челюсти и опустит ее в правильное положение. Для этого нужно открыть рот и опустить нижнюю челюсть к шее. Губы вытягиваются таким образом, как будто произносится буква «О». Ладони при этом располагаются в зоне соединения нижней и верхней челюстей и давят на мышцу, растягивая и разглаживая ее. Глаза во время упражнения должны быть широко открыты, чтобы натягивать кожу лица. Таким образом упражнение выполняется теми, у кого с возрастом образуются брыли. Тем же, у кого с возрастом подбородок «ползет» вверх, необходимо располагать ладони на щеках и отводить их в сторону роста волос.Все упражнения для лица можно выполнять как в положении сидя, так и в положении лежа. Особенно удобно это в том случае, когда лицевая гимнастика выполняется сразу после пробуждения, непосредственно на кровати. Главное в таких упражнениях – это не переусердствовать с натяжением кожи, особенно вокруг глаз.ШеяУпражнения для шейного отдела – это основополагающие упражнения. Для того чтобы достичь максимальных успехов в восстановлении эпидермиса и его омоложении, начинать ежедневный комплекс нужно именно с них.Задне-боковая поверхностьДля удлинения шеи, улучшения кровообращения и уменьшения болей при остеохондрозе необходимо выполнять упражнение под названием «Вешалка». Для этого необходимо свободно свесить голову вниз, не прижимая подбородок к груди. Оставляя голову опущенной, нужно поднять плечи вверх и задержаться в таком положении около 30 секунд. После чего можно вернуться в исходное положение, подняв голову.Вторым упражнением, позволяющим проработать мышцы шеи, являются следующий комплекс действий. Руки ставятся на поясницу, одно плечо поднимается, лопатка отводится назад. Голова поворачивается в противоположную сторону от плеча, при этом подбородок должен постепенно подниматься. В этом положении нужно задержаться на 30 секунд, а потом вернуться в исходное, опустив плечо, но оставив руки на пояснице. После трех повторов плечо меняется.Передне-боковая поверхностьДля уменьшения поперечных морщин и устранения второго подбородка необходимо ежедневно выполнять упражнение «Рамочка». Руки поднимаются и сгибаются в локтях, ладони охватывают локти, образовывая своеобразную рамку над головой. Голова наклоняется вниз, а плечи тянутся вверх, распрямляя позвоночник. После этого одна рука кладется на грудь, а вторая под подбородок и шея слегка вытягивается посредством разведения рук в разные стороны.Выравнивание шеи по отношению к позвоночникуВыдвинутая вперед шея часто встречается у людей, проводящих много времени или работающих за компьютером. Из-за этого появляется боль в плечах, меняется лицо. Для того чтобы выровнять шею, необходимо регулярно выполнять следующие действия. Руки заводятся за спину и сжимаются в замок, шея вытягивается вперед без наклона головы. В таком положении нужно задержаться на 30 секунд. После этого необходимо провести обратные действия: сцепить руки в замок впереди тела, а шею оттягивать назад.Снятие зажима с боковой и задней поверхностиЧтобы снять мышечные зажимы и удлинить шею, нужно поднять одно плечо и наклонить к нему голову, максимально растягивая шею с другой стороны, после чего замереть в такой позе как минимум на 30 секунд. Повторить упражнение для другой стороны шеи. Растяжение и сжатие мышц задней поверхности проводится аналогичным образом, только плечи при этом поднимаются и опускаются одновременно.ОсанкаДля того чтобы распрямить позвоночник и раскрыть грудной отдел, можно делать множество различных упражнений. Одним из них является упражнение «Парус», которое не просто раскроет грудь, но и растянет мышцы рук и усилит лимфодренаж тела. Для этого необходимо встать в дверном проеме, положив ладони на косяки, после чего, не отрывая ладоней, сделать широкий шаг вперед. В таком положении нужно продержаться не менее 30 секунд, после чего сбросить напряжение, прогнув спину наружу и опустив голову.Вторым упражнением для спины выступает так называемая нулевая гравитация. Оно вытянет позвоночник и расслабит все зажимы спинных мышц. Лучше всего выполнять его на фитболе, но можно и без него. Сначала необходимо прогнуться вперед, как бы обнимая большой круглый мяч (или на самом деле обнимая его), и задержаться в таком положении как минимум на полминуты. После этого необходимо прогнуться аналогичным образом в обратную сторону и также задержаться в этом положении.Третье упражнение для выправления осанки называется «Активное стояние». Нужно встать таким образом, чтобы ступни располагались точно под плечами, копчик был направлен в пол, а ягодицы были слегка напряжены. Весь корпус должен составлять прямую линию от макушки до самых пяток. Для того чтобы выполнить упражнение, нужно плавно потянуться макушкой головы вверх, раскрывая при этом грудную клетку и отводя лопатки назад. Задержаться в этой позе нужно намного дольше, чем в других упражнениях, а именно от 3 до 5 минут. А выполнять такое упражнение можно в любое время дня, находясь на работе, стоя в очереди магазина или во время поездки на метро.Отдельное место занимают упражнения со специальным валиком, который поможет снять боли в спине, уменьшить отеки и даже способствует похудению. Лучше всего для этого подойдет готовый можжевеловый валик, приобретенный в специализированном магазине, либо сделанный своими руками. Валик необходимо положить на пол и лечь на него таким образом, чтобы валик был строго под областью пупка. Вытянутые ноги соединяются мизинцами, руки вытянуты над головой и также касаются друг друга мизинцами. В таком положении необходимо задержаться как минимум пару минут, добавляя по 20-30 секунд продолжительности упражнению на каждый второй день. Таким образом, можно довести время выполнения до 10-15 минут, что благоприятно скажется на здоровье как позвоночника, так и многих внутренних органов.Дыхание во время упражнения должно быть медленным и глубоким, вдох производится носом, а выдох ртом.Главные упражненияПолный базовый курс насчитывает более 40 различных упражнений, воздействующих на лицевые, шейные и спинные мышцы и связки. Принцип их выполнения похож на некоторые принципы выполнения асан йоги – нужно принять какое-либо положение в пространстве, ощутить натяжение или расслабление определенных мышц и задержаться в этом положении на некоторое время.Можно перечислить некоторые базовые движения, на которых строится большинство остальных:отведение плеча, руки, лопатки;наклоны головы, корпуса;растяжение мышцы с помощью действия;растяжение мышц руками;зажатие мышц с помощью действия;зажатие мышц руками;массаж.Кроме того, массаж делится на вакуумный и скульптурный.Вакуумный лицевой фитнес – это массаж мышц с помощью вакуумных баночек небольшого размера. Для него необходим комплект из трех банок, самая маленькая из которых нужна для проработки мелких зон (кожа вокруг глаз, губы); средняя по размеру баночка нужна для массажа носа и височных долей; крупная банка нужна для проработки крупных мышц скул, лба и подбородка. Такой массаж усилит кровообращение, увеличит выработку естественного коллагена и разгладит мимические морщины.Скульптурный лицевой фитнес – это массаж мышц с помощью рук. В ходе занятия напрягаются и расслабляются те мышцы, которые практически не задействуются в обычной жизни, что позволяет коже получить больше питания и кислорода, укрепит ее и уменьшит видимые дефекты.Можно остановиться на одном способе массажа, но для достижения наилучшего результата рекомендуется совмещать или чередовать вакуумный и скульптурный массаж. При этом нужно либо разграничить его по зонам либо по времени, не стоит приступать ко второму сразу после первого.Как выполнять?Система упражнений была разработана таким образом, чтобы любой человек смог ее выполнить самостоятельно в домашних условиях.Есть несколько правил, с которыми стоит ознакомиться, прежде чем начинать заниматься по данному методу.30 секунд. Это правило гласит, что любую сжатую или растянутую мышцу (или группу мышц) необходимо удерживать в состоянии тонуса не менее 30 секунд, иначе необходимый эффект не будет получен.Растяжение мышц. Практически все упражнения предполагают медленное, но сильное растягивание определенных групп мышц. Это нужно для того, чтобы восстановить их первоначальную длину, которую они потеряли за счет спазма. Так как основное давление при этом производится не на саму ткань мышцы, а на ее оболочку (фасцию), необходимо проводить все манипуляции довольно аккуратно.Преднатяжение. Преднатяжение – это натяжение тканей по встречному направлению или противоположно ему. Выполняется оно перед множеством базовых упражнений и делается до того момента, пока в месте воздействия мышца полностью не расслабится.Нагрузка. Не стоит давить на фасцию слишком сильно. Практически ни одно упражнение не требует приложения усилий, более того, в некоторых упражнениях они даже вредны. Особенно тщательно необходимо дозировать нагрузку, выполняя лицевой массаж в области глаз, губ и пазух носа.Фиксация. В конце некоторых упражнений необходимо пальцами или руками зафиксировать растянутую мышцу в течение некоторого времени. Обычно для этого достаточно от 3 до 5 секунд.Это позволит мышцам начать привыкать к правильному положению и размеру.Сама последовательность любого упражнения должна выглядеть следующим образом.Лицо очищается от косметики, с верхней части тела снимается тугая одежда и белье.Ладони нагреваются с помощью трения и прикладываются к тем участкам, на которые будет оказываться воздействие.После того как кожа слегка нагрелась от теплых ладоней, можно начинать манипуляции, продвигаясь от легких касаний к сильным растяжениям.Сначала прорабатывается шея и спина, потом лицо. На лице первым обрабатывается лоб, потом щеки и после всего подбородок.Вакуумный массаж начинается с самой крупной баночки, продвигаясь по мере выполнения к самой маленькой.После массажа кожу нужно снова прогреть растертыми ладонями и дать несколько минут остыть, прежде чем накладывать макияж или надевать одежду. А также можно дополнительно реабилитировать кожу с помощью питательного крема или маски.РекомендацииПрактически все врачи разных специализаций одобряют и считают эффективной методику Осьмининой, так как методика эта построена на медицинских исследованиях и принципах работы человеческого тела. На различных интернет-ресурсах можно найти множество восторженных отзывов от женщин и мужчин различного возраста. Многие отмечают, что после пары месяцев упражнений овал лица стал намного четче, второй подбородок значительно уменьшился или исчез совсем, а носогубные складки стали не такими глубокими. Дамы описывают улучшение осанки, удлинение шеи и даже потерю нескольких лишних килограмм. На многих форумах выкладывают фотографии до и после с результатами.Такие внушительные результаты могут быть достигнуты только регулярными 1-1,5 часовыми занятиями. Поэтому те, кто выполнял упражнения нерегулярно, чаще всего оставляли в сети отрицательные отзывы, говоря о том, что методика бесполезна и очень дорога. Однако есть категория людей, которые получили болезненные ощущения во время занятий. Это говорит либо о неправильном выполнении упражнения, либо о каких-либо противопоказаниях, которые они проигнорировали или не знали.При определенных заболеваниях комплекс упражнений не только не поможет, но может и ухудшить состояние человека, поэтому необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, прежде чем приобретать курс и начинать по нему заниматься.Программа очень редко проводится в салонах, ведь она была разработана для индивидуального использования. На прилавках книжных магазинов и в сети можно увидеть книги как самой Н. Осьмининой, так и многих ее последователей, выпустивших свои авторские курсы, основанные на данном комплексе упражнений.Лучшие отзывы тем не менее собрали первые книги автора:«Фитнес для лица»;«Воскресение лица, или Обыкновенное чудо».Первая описывает принципы методики, дает базовые упражнения и рекомендации к их выполнению. Рассказывает о том, как вернуть и сохранить утерянную молодость кожи и здоровье мышечного корсета. Вторая книга глубже погружает читателя в причины деформации и старения кожи, описывая процессы, происходящие при этом. Множество довольных покупателей советуют обе книги к приобретению, ведь этот комплекс упражнений – это настоящая находка для тех, кто хочет сохранить здоровье и красоту на долгие годы.

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