Ученые выяснили, какие продукты резко поднимают холестерин за три недели

Исследователи выяснили, какая пища губительно влияет на печень и способна повысить уровень холестерина в краткосрочной перспективе.В рамках эксперимента ученые из Оксфордского университета посадили на диету с высоким содержанием насыщенных жиров (жирное мясо, масло, печенье и так далее) несколько десятков добровольцев. В результате всего за три недели у людей проявились опасные изменения - исследователи заметили у добровольцев признаки ожирения печени и высокого холестерина. Последний, напомним, связывают с преждевременным старением сосудов и сердечными заболеваниями.Вместе с повышением холестерина был отмечен и еще один нюанс - у добровольцев не изменился вес.Врачи и ранее предупреждали, что зачастую повышение уровня холестерина в крови никак себя не проявляет. Симптомов может и не быть, а вот состояние организма усугубляется, провоцируя высокие риски развития опасных заболеваний.Исследователи подтвердили, что от внутреннего ожирения и высокого холестерина могут страдать и стройные люди.В работе ученых также была представлена группа добровольцев, где питались преимущественно полиненасыщенными жирами. Тут участники наоборот показали снижение уровня холестерина и в целом положительные изменения в работе сердца. Это указывает на "защитную роль полиненасыщенных жиров", отметили авторы. Результаты исследования были представлены на недавнем конгрессе Европейского общества кардиологов.Как подчеркнул профессор Джеймс Лейпер, представляющий British Heart Foundation, новое исследование доказывает, что насыщенные жиры очень быстро и незаметно создают риск для здоровья сердца.

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