Ученые определили, как стандартные дозы витамина D влияют на рак кишечника
Ранее предполагалось, что повышенное содержание витамина D в крови может улучшить прогноз выживаемости пациентов с метастазами колоректального рака и замедлить рост опухолей. Однако последние данные не подтверждают эту гипотезу в полной мере.
В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две равные группы. Все участники получали стандартную химиотерапию в сочетании с препаратом бевацизумаб. При этом одна группа дополнительно принимала высокие дозы витамина D, а другая - стандартные. Наблюдение за пациентами продолжалось 20 месяцев.
Результаты показали, что прием высоких доз витамина D не вызвал негативных побочных эффектов у пациентов. Однако, вопреки ожиданиям, не было обнаружено существенной разницы в скорости роста опухолей между группами, принимавшими высокие и стандартные дозы витамина.
Тем не менее, исследователи отметили потенциальную пользу высоких доз витамина D для определенной категории пациентов. В частности, положительный эффект наблюдался у тех, чья первичная опухоль локализовалась в нисходящей ободочной, сигмовидной или прямой кишке. Эти наблюдения побудили ученых призвать к дальнейшим исследованиям влияния высоких доз витамина D на пациентов с данным типом рака.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://planet-today.ru - Добавил belyash в категорию Онкология
Добавить комментарий