Ученые определили, как стандартные дозы витамина D влияют на рак кишечника

Исследование, проведенное учеными, ставит под сомнение эффективность высоких доз витамина D в лечении метастатического колоректального рака. Результаты были представлены специалистами из Института Дана-Фарбер на конференции ESMO.Ранее предполагалось, что повышенное содержание витамина D в крови может улучшить прогноз выживаемости пациентов с метастазами колоректального рака и замедлить рост опухолей. Однако последние данные не подтверждают эту гипотезу в полной мере.В ходе исследования 450 пациентов с метастатическим колоректальным раком были разделены на две равные группы. Все участники получали стандартную химиотерапию в сочетании с препаратом бевацизумаб. При этом одна группа дополнительно принимала высокие дозы витамина D, а другая - стандартные. Наблюдение за пациентами продолжалось 20 месяцев.Результаты показали, что прием высоких доз витамина D не вызвал негативных побочных эффектов у пациентов. Однако, вопреки ожиданиям, не было обнаружено существенной разницы в скорости роста опухолей между группами, принимавшими высокие и стандартные дозы витамина.Тем не менее, исследователи отметили потенциальную пользу высоких доз витамина D для определенной категории пациентов. В частности, положительный эффект наблюдался у тех, чья первичная опухоль локализовалась в нисходящей ободочной, сигмовидной или прямой кишке. Эти наблюдения побудили ученых призвать к дальнейшим исследованиям влияния высоких доз витамина D на пациентов с данным типом рака.

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