Профессор Лобзин предупредил о менингите с симптомами простуды: 15 из 100 заболевших умрут

Заболевание протекает тяжело, человек мучится от тошноты, головной боли, повышается чувствительность к внешним раздражителям. Если вовремя не обратиться к врачу, то все закончится летальным исходом.Менингит — это воспалительное поражение в области мозговых оболочек, окружающих спинной и головной мозг. Возможны следующие варианты процесса: пахименингит — поражение твердой оболочки, лептоменингит — мягкой и паутинной оболочки. Заболевание может быть вызвано некоторыми видами бактерий, вирусов, грибков и паразитов. Большинство бактерий, провоцирующих менингит (лидер среди них — менингококк), присутствуют в слизистой носоглотки человека и распространяются воздушно-капельным путем.По статистике, менингококковой инфекцией заболевают примерно 1,2 млн человек в год во всем мире, говорит профессор. Однако смертность от этого заболевания очень высока.«Факт не очень большого числа случаев менингококковой инфекции компенсируется высокой летальностью: из 100 заболевших умирает 15. По другим данным, болезнь забирает каждого пятого», — говорит Юрий Лобзин.Патология опасна тем, что может маскироваться под обычную простуду. Все начинается с температуры, головной боли, усиления чувствительности к свету. Но ухудшение самочувствия развивается стремительно. Присоединяются тошнота и рвота, которая не связана с приемами пищи, возникает на фоне смены положения, усиления головной боли. Сам болевой синдром мучительный, боль распирающая, локализована в затылке и отдает в шейный отдел. Дискомфорт обостряется при резком шуме, прикосновениях к телу, включении света. Человек не может говорить, он просто неподвижно лежит в тихой комнате с закрытыми глазами.Заразиться может любой. В печальную историю менингита вписано и несколько известных имен.Знаменитости, которые болели менингитомОскар УайльдЗнаменитый ирландский писатель и поэт, одно из самых популярных произведений которого — роман «Портрет Дориана Грея».Когда Уайльду было 10 лет, от менингита умерла его младшая сестра Изола. Самого писателя болезнь настигла уже во взрослом возрасте. В 1897 году Оскар приехал в Париж, у него совсем не было денег, поэтому сначала он скитался по дешевым отелям, а потом и вовсе попал в тюрьму.В последние месяцы перед смертью у писателя обострилась ушная инфекция, которая настигла его в заключении. Уайльд умер всего в 46 лет в 1900 году от менингита, который развился на фоне уже имевшегося заболевания. Историки предполагают, что его последние дни, скорее всего, прошли в страшной агонии.Виктория БекхэмВ 2000 году по Интернету разлетелась новость о том, что Виктория Бекхэм, известная также как Пош Спайс, заболела вирусным менингитом.Жена знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма вместе с мужем были покровителями Meningitis Research Foundation — фонда, который борется за предотвращение смертей и инвалидностей, вызванных менингитом.У Виктории все началось с сильных головных болей. В результате врачи диагностировали вирусный менингит, он гораздо опаснее бактериального. Виктория долго боролась с заболеванием, но в результате полностью его победила, сейчас она здорова.Джефф БекВ прошлом году в возрасте 78 лет скончался восьмикратный обладатель премии «Грэмми» Джефф Бек. Новатор блюз-рока, он был известен тем, что в 1960-х годах переосмыслил гитарную музыку и расширил границы блюза, джаза и рок-н-ролла.Болезнь настигла музыканта внезапно. Семья не раскрывает подробностей, однако родственники сообщали, что о своем заболевании Джефф узнал за несколько недель до смерти. Британский музыкант завершил турне по Европе и США вместе с актером Джонни Деппом и, казалось, был полон сил.Джефф Бек умер в больнице в Суррее в окружении близких.Тиффани ЗагорскиВ 2021 году российская фигуристка Тиффани Загорски, которая выступала в паре с Джонатаном Гурейро, перенесла пневмококковый менингит.Спортсменка заболела осенью, но уже в декабре участвовала в чемпионате России. Однако тяжелое заболевание дало о себе знать даже после излечения: во второй половине программы Загорски стала терять силы, упала, но поднялась и продолжила кататься. Публика прекрасно понимала, в чем дело: фигуристке аплодировали стоя, некоторые зрители плакали, восхищаясь выдержкой девушки.Чтобы вернуться на лед, Тиффани пришлось усердно тренироваться. Несколько месяцев после перенесенного заболевания она была не в состоянии справиться с нагрузками. Именно менингит помешал паре отправиться на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, а летом прошлого года Загорски и Гурейро завершили соревновательную карьеру.Что еще важно знать про менингитМенингит может поразить любого, независимо от возраста и состояния здоровья.20% перенесших менингококковую инфекцию сталкиваются с серьезными осложнениями — от глухоты и потери зрения до задержки умственного развития и некроза, требующего ампутации рук или ног.

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