Ученые назвали возраст, когда люди с сахарным диабетом рискуют умереть от остановки сердца

Эксперты предупреждают: речь идет о сахарном диабете и первого типа, и второго. Исследование показало, что в особой зоне риска молодые люди, которым следует внимательнее следить за состоянием сердца и сосудов.Сахарный диабет — это целая группа эндокринно-обменных нарушений с преимущественными нарушениями метаболизма углеводов. Заболевание может быть инсулинозависимым (первого типа) или же инсулинорезистентным (второго типа).У людей с сахарным диабетом первого типа происходит поражение островкового аппарата поджелудочной железы с разрушением клеток, производящих инсулин. Уровень гормона прогрессивно снижается, возникает его дефицит. Если говорить о диабете второго типа, то он формируется при достаточном выделении гормона на фоне избыточного веса и проблем с рецепторами, воспринимающими сигналы от инсулина.В любом случае, сахарный диабет необходимо контролировать. В противном случае человек может столкнуться с серьезными осложнениями и тяжелыми поражениями сосудов, нервов. Одно из возможных последствий — внезапная остановка сердца.Результаты исследований показали: у людей в возрасте от 30 до 40 лет с сахарным диабетом в анамнезе повышен риск внезапной остановки сердца.«Вероятность внезапных смертельных проблем с сердцем стабильно повышена у тех, кто страдает сахарным диабетом, вне зависимости от возраста. Но чаще всего такие состояния возникают в промежутке между 30-40 годами», — говорит эндокринолог Зухра Павлова.Группа экспертов из Дании изучила данные более 5 млн человек в возрасте от 1 года до 49 лет, работа продолжалась в течение 10 лет. У некоторых людей был диагностирован сахарный диабет. Ученые установили, что за период наблюдений от патологий сердца и сосудов умерли 14 294 человека, у 669 из них был диабет.Эксперты сопоставили медицинские карты людей, проанализировали их анамнез и пришли к выводу: молодые люди с сахарным диабетом первого типа имеют наибольший риск смертельных проблем с сердцем — вероятность в 20 раз выше, чем у здорового населения.Что касается молодых людей с сахарным диабетом второго типа, то риски тоже есть, но не такие высокие: они увеличиваются до 6 раз.«Работа датских ученых подтверждает необходимость пристально следить за состоянием сердца диабетиков, даже если они еще молоды. Дополнительным фактором риска считается избыточный вес. Ожирение неизбежно приводит к серьезным проблемам с сердцем», — говорит эндокринолог.Ученые предложили носить людям с диабетом первого типа специальные устройства, отслеживающие сердечный ритм и его нарушения и способные вовремя проинформировать об опасности. Также эксперты уверены: необходимо как можно чаще говорить о сахарном диабете второго типа, чтобы вовремя его предотвратить.

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