Названа веская причина для отказа от кофе во второй половине дня

Терапевт Пунам Десаи рассказала, что никогда не пьет кофе после 12 дня.

Врач полагает, что привычка пить кофе может негативно влиять на сон. Она объяснила, что кофеин усваивается в организме за пять-шесть часов. «Если пить кофе во второй половине дня, то ко времени отхода ко сну он все еще будет действовать на организм и влиять на засыпание и качество ночного отдыха», — считает Десаи.

Кроме того, терапевт придерживается еще нескольких простых правил, помогающих сохранить здоровье. По ее словам, она не употребляет алкоголь, всегда спит по ночам, не пользуется пластиковой посудой для разогревания в микроволновой печи и ежедневно ест разнообразные овощи и фрукты.

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