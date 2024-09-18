Как аутофагия помогает продлить жизнь

Аутофагией называют регулируемый процесс, при котором клетки перерабатывают собственные и чужеродные компоненты, отделяя полезные вещества для продолжения своего существования. Благодаря данному механизму клетки регулируют белковый баланс, предотвращают скопление токсинов и поддерживают функцию органелл.Регулируется этот процесс генами, они же способны обнаружить любые негативные изменения в клетках. Большинство исследований касательно работы механизма было проведено на животных, поэтому нельзя утверждать, как именно аутофагия влияет на здоровье человека, но о некоторых фактах стоит упомянуть.Основные цели аутофагииКогда клетка здорова, то спокойно перерабатывает ненужные компоненты, осуществляя своеобразное «техническое обслуживание». Но под влиянием любых негативных факторов клетка подвергается стрессу и активность аутофагии увеличивается, что способствует защите организма. Ученые выделили несколько целей данного процесса, рассмотрим каждую из них подробно.1. Борьба с инфекционными болезнями.Аутофагия помогает клеткам избавиться от микробов, токсинов, различных инфекций и вывести патогенную микрофлору из организма.2. Регулировка воспалительных процессов.Запуск механизма уменьшает либо напротив, усиливает воспаление, в последнем случае это требуется для стимуляции иммунного ответа и последующего очищения клетки.3. Улучшение производительности мышц.При выполнении физических упражнений клетки потребляют больше энергии и их компоненты быстрее изнашиваются. Аутофагия позволяет клеткам более эффективно расходовать энергию и препятствует преждевременному износу ее компонентов.4. Предотвращение развития нейродегенеративных заболеваний.Большинство таких болезней возникают вследствие накопления в нейронах и вокруг них поврежденных белков, что провоцирует гибель мозговых клеток и соответственно утрату психологических способностей. Посредством аутофагии поврежденные белки удаляются, то есть предотвращается развитие нейродегенеративных болезней.5. Защита от психических расстройств.Нарушение процесса аутофагии повышает риск развития психических заболеваний, таких как депрессия и шизофрения.6. Замедление старения и увеличение продолжительности жизни.Механизм ускоряет обменные процессы и повышает устойчивость клеток при условии недостатка энергии. Также данный процесс способствует удалению митохондрий, производящих вредные формы кислорода, которые и провоцируют деградацию клеток.7. Предотвращение роста злокачественных новообразований.Аутофагия в большинстве случаев подавляет развитие раковых процессов.Что вызывает аутофагиюМеханизм запускается, когда клетки находятся под действием «полезного» стресса, к примеру, при физической нагрузке. Также механизм могут запустить некоторые вещества, находящиеся в продуктах питания, пищевых добавках или противораковых лекарственных препаратах. Но научных доказательств касательно взаимосвязи аутофагии с питанием и образом жизни нет. Однако предполагается, что следующие факторы имеют отношение к активации данного механизма:1. Аэробные упражнения. Они запускают аутофагию в мышцах и головном мозге (доказано на животных). Кроме того, физическая нагрузка улучшает общее состояние и позволяет организму быстрее восстановиться после стресса.2. Прерывистое голодание либо низкокалорийная диета. При дефиците полезных веществ запускается защитный механизм, чтобы клетки смогли переработать имеющиеся компоненты и продолжили нормальное функционирование. А временный отказ от пищи активирует глубокую аутофагию, предотвращающую развитие серьезных неврологических заболеваний.3. Режим сна. На ритм аутофагии влияют биологические часы, а нарушение сна негативно сказывается на данном процессе, поскольку в этом случае прерывается передача белков.4. Биологические вещества:куркумин – в значительном количестве содержится в куркуме, помимо активации защитного механизма восстанавливает пораженные остеопорозом ткани;витамин D – синтезируется в коже под влиянием солнечных лучей, также его получают посредством диеты и употребления определенных пищевых добавок. Согласно исследованиям, проведенным на животных, этот витамин вызывает аутофагию в клетках поджелудочной железы, тем самым улучшая состояние при сахарном диабете;омега-3 и омега-6 жирные кислоты – препятствуют гибели нейронов в мозге и замедляют старение;литий – содержится в пищевых добавках и способствует деградации белков, вызывающих деменцию, болезнь Альцгеймера и Хантингтона;никотинамид – относится к витаминам группы B, препятствует замедлению мозговой деятельности и развитию болезни Альцгеймера;спермидин – соединение, содержащееся во многих продуктах питания (зародышах пшеницы, нуте, сое, капусте, грибах, зеленом горошке, манго). Предотвращает развитие проблем с сосудами, сердцем и замедляет старение.Прежде чем сменить режим питания или начать прием новых лекарственных препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки