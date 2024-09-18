Эксперт Станкевич предупредила о вреде безглютеновой диеты без медицинских показаний
Станкевич пояснила, что полностью исключить глютен из рациона необходимо людям, страдающим целиакией (непереносимостью глютена). При этом эксперт пояснила, что опасные для некоторых людей белки могут содержаться не только в макаронах и хлебе, но также в муке, паштетах, колбасах и соусах.
Людям с непереносимостью глютена или аллергией на него необходимо тщательно следить за своим рационом, добавила специалист, однако она отметила также, что генетически детерминированная целиакия встречается у крайне малого количества людей.
При отсутствии медицинских показаний безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов в организме, особенно группы В, которые в значительном количестве содержатся в злаках.
Перед тем, как перейти на безглютеновое питание, Станкевич порекомендовала пройти обследование и посоветоваться с врачами
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