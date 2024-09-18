Эксперт Станкевич предупредила о вреде безглютеновой диеты без медицинских показаний

Кандидат медицинских наук Любовь Станкевич рассказала, почему людям, у которых нет особых медицинских показаний, не следует исключать из рациона продукты с глютеном.Станкевич пояснила, что полностью исключить глютен из рациона необходимо людям, страдающим целиакией (непереносимостью глютена). При этом эксперт пояснила, что опасные для некоторых людей белки могут содержаться не только в макаронах и хлебе, но также в муке, паштетах, колбасах и соусах.Людям с непереносимостью глютена или аллергией на него необходимо тщательно следить за своим рационом, добавила специалист, однако она отметила также, что генетически детерминированная целиакия встречается у крайне малого количества людей.При отсутствии медицинских показаний безглютеновая диета может привести к дефициту витаминов в организме, особенно группы В, которые в значительном количестве содержатся в злаках.Перед тем, как перейти на безглютеновое питание, Станкевич порекомендовала пройти обследование и посоветоваться с врачами

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