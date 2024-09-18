Диетолог назвала способ выбрать самый полезный йогурт

Почти все содержащие пробиотики йогурты — полезный и вкусный продукт, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Специалистка назвала способ выбрать самый полезный из них.«Кисломолочные продукты всегда были полезны. В них почти нет молочного сахара и много кисломолочных лакто-бифидобактерий. В этом их неоспоримая польза», — отметила Габдулхакова. Однако она уточнила, что лучше выбирать йогурты без добавленного сахара, загустителей, ароматизаторов, а также обращать внимание на то, был ли сделан йогурт из натурального молока. Кроме того, диетолог обратила внимание на то, что продукты нормальной жирности полезнее, чем обезжиренные.При этом самым полезным йогуртом Габдулхакова назвала продукт, сделанный дома самостоятельно из натурального молока. Людям с непреносимостью молочного сахара или белка она рекомендовала добавлять закваску в растительное молоко.

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