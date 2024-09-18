Названы лучшие продукты, которые нужно есть, когда вы достигли плато в похудении

На самом деле плато в снижении веса — это обычное дело. Чтобы преодолеть плато, вам нужно что-то изменить, говорит Лейси Паттак, зарегистрированный диетолог Top Nutrition Coaching. Это может быть, например, питание.Обезжиренный простой греческий йогурт. Научно доказано, что употребление трёх порций обезжиренных молочных продуктов при дефиците калорий может способствовать сжиганию жира.Цитрусовые. Лимоны, лаймы, мандарины, апельсины, грейпфруты дают организму небольшой заряд энергии. В результате вы будете больше тренироваться в течение дня.Постная говядина. Она содержит цинк и железо, которых становится меньше при снижении веса.Ягоды. Они содержат много антиоксидантов, клетчатки.Острый соус и сальса. Острый соус приводит к небольшому повышению температуры тела. Это улучшает метаболизм.Перец. Капсаицин, соединение, содержащееся в перце, как было доказано, снижает уровень жира в организме.Нежирный творог. Он содержит казеин, медленно перевариваемый белок, который очень полезен для сжигания жира.Яйца. Существуют научные доказательства, что они способствуют потере веса.Картофель/батат. В нём много калия. Также они являются источником хорошо усваиваемых углеводов.Мясные субпродукты. Это прекрасные источники микроэлементов, которые становится меньше при ограничении калорий.

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