Врач Садыков рассказал, можно ли избавиться от глистов, если есть тыквенные семечки
Тыквенный сезон начинается с середины сентября и продолжается вплоть до конца ноября. Помимо привычных каш, из тыквы готовят супы и гарниры к птице. А если запечь тыкву в духовке и добавить меда, орехов, сухофруктов и специй, получится вкуснейший десерт.
Но знающие хозяйки и тыквенные семечки пустят в дело, тем более что это очень ценный продукт. Главное — знать меру.
«Если думаете, оставлять тыквенные семечки или выбрасывать, то ответ однозначный: оставлять», — говорит врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.
Тыквенные семечки — это источник витаминов E, K, D, группы B, а также магния, цинка, калия, железа и фосфора. Семена содержат аминокислоты аргинин, триптофан, глутаминовую кислоту, растительные масла, жирные кислоты омега-3 и омега-6.
Вот семь причин, почему стоит добавить семечки тыквы в свой ежедневный рацион.
Улучшают работу сердца. Магний и калий в составе семечек регулируют сердечный ритм, а жирные кислоты снижают уровень холестерина.
Защищают организм от инфекций благодаря содержащимся в семенах витамину E и цинку.
Снижают риск диабета. Тыквенные семечки содержат много клетчатки, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и тем самым снизить риск развития диабета.
Улучшают качество сна и поднимают настроение. Незаменимая аминокислота триптофан повышает уровень дофамина и играет важную роль в регуляции сна.
Замедляют старение. Витамин E и жирные кислоты в составе семян увлажняют и питают кожу.
Улучшают пищеварение и очищают организм.
Оказывают общеукрепляющие действие.
Тыквенные семечки от глистов: помогут или нет?
Многие слышали о том, что семена тыквы обладают антипаразитарным эффектом. Так ли это на самом деле?
«Тыквенные семечки содержат кукурбитин — вещество, которое парализует паразитов. Но важно понимать, что оно не избавляет от глистов, а лишь временно их обездвиживает, — отвечает Рустем Садыков.
Самолечение семечками опасно. Этот продукт не заменит лекарственную терапию от паразитов, которую должен назначить врач.
«К тому же для достижения результата нужно съедать огромное количество семян, что может привести к другим проблемам со здоровьем», — предупреждает гастроэнтеролог.
Сколько тыквенных семечек можно есть в день
Без вреда для здоровья съедайте не более 100 г тыквенных семечек в день. Если съесть больше, могут появиться вздутие живота или диарея из-за высокого содержания клетчатки.
По словам эксперта, максимум пользы принесут сырые семена. Обжаренные семечки хоть и вкуснее, но содержат меньше питательных веществ.
«Тыквенные семечки стоит включить в свой рацион. Но помните, что они не панацея от всех болезней. Если у вас есть проблемы со здоровьем, всегда консультируйтесь с врачом», — говорит Рустем Садыков.
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