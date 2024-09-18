Врач Садыков рассказал, можно ли избавиться от глистов, если есть тыквенные семечки

Каких только целебных свойств не приписывают семенам тыквы! Cнижают холестерин, защищают от инфекций и даже травят глистов. Но что из этого правда?Тыквенный сезон начинается с середины сентября и продолжается вплоть до конца ноября. Помимо привычных каш, из тыквы готовят супы и гарниры к птице. А если запечь тыкву в духовке и добавить меда, орехов, сухофруктов и специй, получится вкуснейший десерт.Но знающие хозяйки и тыквенные семечки пустят в дело, тем более что это очень ценный продукт. Главное — знать меру.«Если думаете, оставлять тыквенные семечки или выбрасывать, то ответ однозначный: оставлять», — говорит врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков.Тыквенные семечки — это источник витаминов E, K, D, группы B, а также магния, цинка, калия, железа и фосфора. Семена содержат аминокислоты аргинин, триптофан, глутаминовую кислоту, растительные масла, жирные кислоты омега-3 и омега-6.Вот семь причин, почему стоит добавить семечки тыквы в свой ежедневный рацион.Улучшают работу сердца. Магний и калий в составе семечек регулируют сердечный ритм, а жирные кислоты снижают уровень холестерина.Защищают организм от инфекций благодаря содержащимся в семенах витамину E и цинку.Снижают риск диабета. Тыквенные семечки содержат много клетчатки, которая помогает нормализовать уровень сахара в крови и тем самым снизить риск развития диабета.Улучшают качество сна и поднимают настроение. Незаменимая аминокислота триптофан повышает уровень дофамина и играет важную роль в регуляции сна.Замедляют старение. Витамин E и жирные кислоты в составе семян увлажняют и питают кожу.Улучшают пищеварение и очищают организм.Оказывают общеукрепляющие действие.Тыквенные семечки от глистов: помогут или нет?Многие слышали о том, что семена тыквы обладают антипаразитарным эффектом. Так ли это на самом деле?«Тыквенные семечки содержат кукурбитин — вещество, которое парализует паразитов. Но важно понимать, что оно не избавляет от глистов, а лишь временно их обездвиживает, — отвечает Рустем Садыков.Самолечение семечками опасно. Этот продукт не заменит лекарственную терапию от паразитов, которую должен назначить врач.«К тому же для достижения результата нужно съедать огромное количество семян, что может привести к другим проблемам со здоровьем», — предупреждает гастроэнтеролог.Сколько тыквенных семечек можно есть в деньБез вреда для здоровья съедайте не более 100 г тыквенных семечек в день. Если съесть больше, могут появиться вздутие живота или диарея из-за высокого содержания клетчатки.По словам эксперта, максимум пользы принесут сырые семена. Обжаренные семечки хоть и вкуснее, но содержат меньше питательных веществ.«Тыквенные семечки стоит включить в свой рацион. Но помните, что они не панацея от всех болезней. Если у вас есть проблемы со здоровьем, всегда консультируйтесь с врачом», — говорит Рустем Садыков.

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