Врач объяснила, почему бобовые — натуральный с

Иногда бобовые могут вызывать газообразование, но это не должно вас останавливать от их включения в свой рацион. Всё потому, что в этих продуктах много питательных веществ.Доктор Мопелола Адейемо, клинический диетолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, отмечает, что бобовые относятся к уникальным продуктам. Они являются источником белка и при этом содержат сложные углеводы. Более того, согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США (USDA) по питанию, фасоль также считается овощем.К счастью, вам не нужно есть много фасоли, чтобы получить от неё пользу. Одно из лучших её свойств — это большое количество клетчатки. Всего полстакана чёрной фасоли дадут вам 8 г клетчатки, а это около 25% от дневной нормы.Фасоль — отличный источник растительного белка. В ней много и других важных питательных веществ. Это калий, медь, железо, магний, фолиевая кислота, витамин В6.По словам врача, высокое содержание клетчатки в бобовых помогает снизить уровень сахара в крови, контролировать вес, предотвращает запоры, защищает от рака толстой кишки. Исследования показали, что те, кто регулярно ест фасоль, имеют меньшую массу тела и меньшую окружность талии, чем те, кто этого не делает.

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