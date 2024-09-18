BMC Medicine: брокколи и цветная капуста эффективнее всего снижают давление

Ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия) обнаружили, что брокколи, цветная и белокачанная капуста снижают кровяное давление эффективнее, чем корнеплоды, кабачки и тыква.Ученые задались целью выяснить, снижает ли активное (около 300 граммов в день) потребление овощей семейства крестоцветных (капустных) систолическое артериальное давление у взрослых добровольцев со слегка повышенными показателями. В исследовании приняли участие 18 испытуемых с систолическим (верхним) давлением от 120 до 160 мм рт. ст. Дополнительно ученые оценили, как на давление влияют корнеплоды, такие как картофель и морковь, кабачки и тыква.В течение первого трехнедельного периода исследования участники употребляли четыре порции крестоцветных овощей в день в виде супов на обед и ужин. На втором этапе суп из капустных заменили аналогичным блюдом из корнеплодов и кабачков.Результаты показали, что при активном потреблении брокколи, цветной и белокочанной капусты показатели систолического артериального давления у добровольцев в течение 24 часов снижались сильнее, чем на диете с высоким содержанием картофеля, моркови и кабачков.Ученые пока не могут сказать, с чем связан такой благотворный эффект. Для лучшего понимания свойств овощей семейства капустных нужны дополнительные исследования.

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