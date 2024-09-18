Ученые назвали полезные свойства картофеля, влияющие на процесс старения
Даже небольшая порция картофеля способна обеспечить организм почти третью суточной нормы витамина C. Этот факт подчеркивает Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ. Помимо аскорбиновой кислоты, картофель богат витаминами группы B, которые играют важную роль в обмене веществ, а также витамином К, необходимым для правильного усвоения кальция и синтеза белка.
Особого внимания заслуживает содержание в картофеле железа и калия - минералов, крайне важных для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, этот корнеплод является источником нуклеиновых и аминокислот, а также природных сахаров, что делает его ценным компонентом здорового рациона.
Интересно, что употребление картофеля может способствовать повышению работоспособности и выносливости организма. Это происходит благодаря растительной клетчатке, которая также помогает в дополнительном сжигании калорий. Витамины А, В и С, содержащиеся в картофеле, оказывают положительное влияние на выработку коллагена, улучшают насыщение тканей кислородом и замедляют процессы старения. Витамин Е, в свою очередь, способствует лучшему снабжению кислородом подкожных тканей.
Примечательно, что картофель может быть полезен не только при употреблении в пищу. Его сок обладает целым рядом полезных свойств: он оказывает мочегонное, ранозаживляющее и антиангинное действие, помогает выводить из организма токсины и яды биологического происхождения. Регулярное употребление картофельного сока может благотворно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, печени и эндокринной системы, снижать кровяное давление, уменьшать отечность, ускорять метаболизм и укреплять иммунитет.
В последнее время на рынке появляются новые сорта картофеля с необычным цветом мякоти - красноватым или густо-фиолетовым. Эти разновидности отличаются пониженным содержанием крахмала и наличием антоцианов и каротиноидов - веществ, способных противодействовать вредному влиянию свободных радикалов и снижать риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Однако важно помнить, что способ приготовления картофеля играет ключевую роль в сохранении его полезных свойств. Наибольшее количество витамина С сохраняется при тушении, в то время как варка и жарка во фритюре значительно снижают содержание витаминов группы В и минералов. Стоит отметить, что употребление жареного картофеля может привести к набору лишнего веса, поэтому следует отдавать предпочтение более здоровым способам его приготовления.
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