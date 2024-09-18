Ученые назвали полезные свойства картофеля, влияющие на процесс старения

Картофель, несмотря на свою обыденность, является настоящей сокровищницей полезных веществ и витаминов. Этот корнеплод, часто воспринимаемый как простой гарнир, на самом деле обладает удивительными свойствами, способными значительно улучшить здоровье человека.Даже небольшая порция картофеля способна обеспечить организм почти третью суточной нормы витамина C. Этот факт подчеркивает Дмитрий Куликов, заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ. Помимо аскорбиновой кислоты, картофель богат витаминами группы B, которые играют важную роль в обмене веществ, а также витамином К, необходимым для правильного усвоения кальция и синтеза белка.Особого внимания заслуживает содержание в картофеле железа и калия - минералов, крайне важных для нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Кроме того, этот корнеплод является источником нуклеиновых и аминокислот, а также природных сахаров, что делает его ценным компонентом здорового рациона.Интересно, что употребление картофеля может способствовать повышению работоспособности и выносливости организма. Это происходит благодаря растительной клетчатке, которая также помогает в дополнительном сжигании калорий. Витамины А, В и С, содержащиеся в картофеле, оказывают положительное влияние на выработку коллагена, улучшают насыщение тканей кислородом и замедляют процессы старения. Витамин Е, в свою очередь, способствует лучшему снабжению кислородом подкожных тканей.Примечательно, что картофель может быть полезен не только при употреблении в пищу. Его сок обладает целым рядом полезных свойств: он оказывает мочегонное, ранозаживляющее и антиангинное действие, помогает выводить из организма токсины и яды биологического происхождения. Регулярное употребление картофельного сока может благотворно влиять на работу желудочно-кишечного тракта, печени и эндокринной системы, снижать кровяное давление, уменьшать отечность, ускорять метаболизм и укреплять иммунитет.В последнее время на рынке появляются новые сорта картофеля с необычным цветом мякоти - красноватым или густо-фиолетовым. Эти разновидности отличаются пониженным содержанием крахмала и наличием антоцианов и каротиноидов - веществ, способных противодействовать вредному влиянию свободных радикалов и снижать риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Однако важно помнить, что способ приготовления картофеля играет ключевую роль в сохранении его полезных свойств. Наибольшее количество витамина С сохраняется при тушении, в то время как варка и жарка во фритюре значительно снижают содержание витаминов группы В и минералов. Стоит отметить, что употребление жареного картофеля может привести к набору лишнего веса, поэтому следует отдавать предпочтение более здоровым способам его приготовления.

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