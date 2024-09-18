JCEM: три кружки кофе в день снижают риск кардиометаболических болезней на 48%
Специалисты обнаружили, что небольшие дозы кофеина снижают риск кардиометаболической мультиморбидности (КМ) — появления в организме двух хронических болезней, связанных с обменом веществ и сердечно-сосудистой системой.
«Употребление трех чашек кофе или 200-300 мг кофеина в день может помочь снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности у людей без каких-либо кардиометаболических заболеваний», — сказал ведущий автор исследования доктор Чаофу Кэ.
Ученые уточнили, что 200-300 мг кофеина содержатся в трех стандартных чашках напитка.
Исследование показало, что по сравнению с теми, кто не пьет кофе вообще, употребление трех кружек в день снижает риск КМ на 48,1%.
Выводы основаны на анализе медицинских данных более 172,3 тыс. человек проекта UK Biobank.
Специалисты подчеркнули, что привычка пить кофе каждый день может буквально спасти жизнь, поскольку у пациентов с КМ риск летального исхода от любых причин повышается в 4-7 раз по сравнению со здоровыми людьми.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий