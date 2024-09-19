Отказ от одной вредной привычки снижает риск сердечного приступа почти вдвое

Недавние исследования выявили тревожные факты о влиянии курения на здоровье сердца. Группа учёных из Франции заявила, что отказ от этой пагубной привычки снижает риск сердечного приступа почти вдвое.В исследовании приняли участие 32 378 пациентов с ишемической болезнью сердца. Анализ показал, что у пациентов, бросивших курить после постановки диагноза, риск развития серьёзных сердечных болезней снизился на 77%. Между тем сокращение курения не оказало значительного влияния на сердечно-сосудистый риск.«Интересно, что первый год после постановки диагноза стал решающим периодом для отказа от курения. Во время постановки диагноза мы должны подчеркнуть важность отказа от курения и поддержать пациентов в этом нелёгком деле».

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