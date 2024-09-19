Россиянам посоветовали регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту

Краснокочанная капуста содержит в 10 раз больше витаминов и питательных веществ по сравнению с белокочанной, в том числе антиоксидант антоциан, необходимый для здоровья для нервной системы и мозга, рассказала терапевт Светлана Каневская.Каневская посоветовала регулярно употреблять в пищу краснокочанную капусту, поскольку она богата пищевыми флавоноидами — мощными антиоксидантами, обладающими противовоспалительными и противовирусными свойствами. Также этот овощ богат витаминами С, К, необходимыми для здоровья мозга и формирования костной ткани, и важными для нервной системы витамином В6 и фолиевой кислотой. Также этот продукт содержит витамины А и Е, которые поддерживают остроту зрения и красоту кожи, добавила врач.Кроме того, продолжила Каневская, капуста — мощный защитник нервной системы и головного мозга. Она содержит антиоксидант антоциан, улучшающий когнитивные функции и концентрацию. К тому же этот продукт способен снизить риск развития деменции.Краснокочанная капуста — источник пищевых волокон, содержит много воды и мало калорий, поэтому помогает поддерживать здоровый вес. Более того, врач рекомендовала включить ее в рацион людям с диабетом, так как этот продукт контролирует синтез глюкозы.

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