Статины усиливают иммунный ответ для защиты от рака — исследование университета Рокфеллера

Ученые открыли, что раковые клетки используют некоторые виды липидов, чтобы спрятаться от иммунной системы. Снизив липидный уровень, можно активизировать защиту организма и тем самым снизить распространение рака.Рак называют тихим убийцей. Однако, по словам ученых, раковые клетки редко появляются без предупреждения. Они сообщают о своем присутствии иммунной системе, размещая химические красные флажки на своих мембранах. А далее, после оповещения, защитные силы организма могут уничтожить раковые клетки, прежде чем те успеют нанести большой вред.Однако новое исследование университета Рокфеллера показало: есть один тип липидов, который помогает клеткам рака уклониться от иммунного ответа.«Раковые клетки изменяют способ метаболизма этого липида, что, в свою очередь, искажает сигналы „съешь меня“, которые обычно подают злокачественные клетки. И это рисует совершенно иную картину о роли липидов в росте рака», — говорит один из авторов исследования Марилуз Соула.Ранее биологи-онкологи считали, что липиды — это источник топлива для разрастающихся опухолей. Известно, что повышенные уровни липидов связаны с тяжестью роста и метастазирования рака. При этом считалось, что раковые клетки поглощают молекулы жира, чтобы получить энергию, и это приводит к росту опухоли.Ученые решили прояснить связь липидов и рака с помощью экспериментов на мышах. Они имплантировали злокачественные клетки грызунам с иммунной системой и без нее. Так они узнали, без какого вида липидов раковые клетки не могут размножаться.Ими оказались сфинголипиды — липиды, которые находятся в основном в клеточной мембране, создавая каркас для сигнальных белков.Далее исследователи применили препарат для лечения болезни Гоше — генетического расстройства, при котором нарушается способность расщеплять липиды. Лекарство блокирует выработку сфинголипидов и, как оказалось, при наличии раковых клеток подавляет рост опухолей в моделях рака поджелудочной железы, легких и колоректального рака.«Раковые клетки накапливают сфинголипиды, чтобы скрыть воспалительные сигналы. Если же синтез этого липида нарушен, раковые клетки становятся уязвимыми для иммунной системы», — объясняют в университете.Ученые приходят к выводу, что изменения в питании, а также лекарства, которые подавляют выработку липидов, известные нам как статины, могут активизировать иммунную систему против рака.«Раньше считали, что повышенный уровень липидов является источником энергии для раковых клеток. Но все оказалось сложнее. Липиды не просто топливо, а защитный механизм», — говорит Марилуз Соула.Сейчас известно, что такой механизм работает при онкологических болезнях, связанных с геном KRAS, таких как рак толстой кишки и поджелудочной железы. Так что ученым еще предстоит выяснить, виновны ли липиды в распространении других видов рака.

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