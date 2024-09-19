Сколько кофе пить в день, чтобы снизить риски диабета и инфаркта, установили ученые из Китая

Чай или кофе? Оба напитка могут принести пользу здоровью, если не забывать о норме. Что касается кофе, то он действительно способен защитить сердце и сосуды, это уже доказало не одно исследование.Многие из нас до сих пор уверены, что если у человека есть какая-то проблема с сердечно-сосудистой системой, то кофе нужно ограничить или вообще исключить из своего рациона. На самом деле этот напиток не навредит ни сердцу, ни сосудам, если его правильно пить, говорит кардиолог Анна Кореневич. Чтобы кофе принес только пользу, не добавляйте в него сахар, сладкие сиропы и жирные сливки. По возможности также лучше убрать и молоко. Простой черный кофе, максимум 1-2 чашки в день — вот идеальный вариант, уверена кардиолог. Именно такой напиток принесет пользу сердцу и сосудам.Исследователи из Сучжоуского университета в Китае подтвердили слова врача. Они провели исследование, в котором изучали, как регулярное потребление кофе сказывается на развитии патологий сердца и сосудов, а также сахарного диабета. Результаты опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.Для своей работы ученые использовали данные Британского биобанка. В общей сложности эксперты изучили медицинские карты 172 315 тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 73 лет. Участники предоставили информацию о своем рационе, в том числе и о кофейных привычках. Данные о наличии заболеваний эксперты запрашивали в областных больницах.Результаты исследования показали: люди, которые каждый день пили по 200-300 мл кофе, имели самые лучшие показатели здоровья. Они реже всего страдали от инсульта, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. То есть идеальный вариант — выпивать одну большую кружку или две средние чашки кофе в сутки.«Употребление 200–300 мл кофе в день может помочь снизить риск развития кардиометаболической мультиморбидности у людей без каких-либо кардиометаболических заболеваний», — говорит ведущий автор исследования Чаофу Кэ.Исследователи пишут, что максимально допустимая доза — это три чашки кофе в день по 100 мл. Но вряд ли большинство людей пьют напиток такими маленькими порциями. Объем среднестатистической кружки, которая наверняка есть у вас на кухне, — 180-200 мл. То есть можно выпивать ее целиком и добавить еще минимум треть сверху.

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