Стресс назвали одной из причин развития деменции
Специалист рассказал, что сильный хронический стресс вызывает рост уровня гормона кортизола. Если такое состояние наблюдается постоянно, то, по словам врача, оно негативно влияет на работу мозга и спустя годы становится одним из возможных факторов развития деменции.
Ильницкий отметил, что деменция в результате стресса может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой. Он объяснил, что в первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга и это запускает болезнь. Во втором — стресс и кортизол приводят к повышению артериального давления и атеросклерозу, которые поражают сосуды головного мозга.
В заключение терапевт добавил, что с возрастом люди становятся сильнее подвержены негативному влиянию стресса.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Неврология
Добавить комментарий