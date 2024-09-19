Стресс назвали одной из причин развития деменции

Стресс в среднем возрасте провоцирует развитие деменции в пожилые годы. Такую причину старческого слабоумия врач-гериатр Андрей Ильницкий назвал в беседе.Специалист рассказал, что сильный хронический стресс вызывает рост уровня гормона кортизола. Если такое состояние наблюдается постоянно, то, по словам врача, оно негативно влияет на работу мозга и спустя годы становится одним из возможных факторов развития деменции.Ильницкий отметил, что деменция в результате стресса может быть как нейродегенеративной, так и сосудистой. Он объяснил, что в первом случае кортизол вызывает воспаление в ткани головного мозга и это запускает болезнь. Во втором — стресс и кортизол приводят к повышению артериального давления и атеросклерозу, которые поражают сосуды головного мозга.В заключение терапевт добавил, что с возрастом люди становятся сильнее подвержены негативному влиянию стресса.

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