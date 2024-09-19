Назван неожиданный симптом высокого уровня сахара в крови
Повышенная концентрация сахара в моче создает благоприятную среду для размножения бактерий, что усугубляет проблемы.
Кроме того, врач предупреждает, что повышенный уровень глюкозы негативно влияет на сосуды сетчатки, сердца, почек и нижних конечностей, а игнорирование проблемы может привести к серьезным последствиям для организма, таким как потеря эластичности сосудов и ухудшение кровоснабжения тканей.
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