Россиян предупредили об опасности скрытого кариеса

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич рассказал, что даже регулярно осматривающие зубы люди могут не заметить кариес, так как не будет признаков заболевания, например, повреждения эмали.Доктор предупредил, что скрытый кариес — опасное состояние, так как его трудно вовремя выявить. Болезнь поражает контактные участки соседних зубов, развивается под протезами, мостами и коронками. И чаще всего скрытый кариес затрагивает зубы, расположенные за клыками. Как правило, повреждение затрагивает сразу несколько зубов. Этот вид кариеса называют «целующимся» — он скрыт под эмалью, поэтому обнаружить его особенно трудно, добавил врач.По словам Тумашевича, проще всего заметить изменения на передних зубах, а боковые страдают чаще: люди не обращают внимания на небольшие дефекты и упускают драгоценное время.Для профилактики скрытого кариеса важно следить за своим самочувствием, следовать правилам гигиены и главное — регулярно посещать стоматолога, ведь только специалист способен распознать невидимые глазу поражения зубов, заключил собеседник «Ленты.ру».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки