Профессор Юрасов предупредил об опасности использования аромамасел в увлажнителе

Вопрос безопасности использования ароматических масел в увлажнителях воздуха привлек внимание экспертов. Профессор Алексей Юрасов, доктор физико-математических наук и специалист кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, поделился своими соображениями по этому вопросу.Добавление масел в увлажнители может нести определенные риски для здоровья.В холодное время года, когда работает отопление, воздух в помещениях становится особенно сухим. Для решения этой проблемы многие прибегают к использованию увлажнителей воздуха. Ультразвуковые модели пользуются популярностью благодаря своей бесшумной работе и энергоэффективности. Однако стремление улучшить микроклимат в доме может привести к неожиданным последствиям.Некоторые пользователи добавляют в воду ароматические масла, чтобы не только увлажнить, но и ароматизировать воздух. Профессор Юрасов предупреждает, что такая практика может быть опасной, если она не предусмотрена инструкцией к прибору. Это может не только вывести устройство из строя, но и негативно повлиять на здоровье людей, находящихся в помещении.Принцип работы ультразвуковых увлажнителей основан на создании мельчайших капель воды с помощью ультразвуковых колебаний. Эти капли затем распыляются в воздух. Когда в воду добавляют масло, оно также распыляется, образуя в воздухе аэрозоль. Важно понимать, что не все аэрозоли одинаково безопасны для вдыхания.Ингаляционные аэрозоли, специально разработанные для вдыхания, могут оказывать положительное влияние на организм. Однако аэрозоли, не предназначенные для этой цели, могут нанести вред слизистым оболочкам дыхательных путей. Микроскопические частицы масла легко проникают глубоко в дыхательную систему, достигая даже самых мелких структур легких - альвеол.Покрывая альвеолы, частицы неингаляционной масляной аэрозоли могут нарушить нормальный газообмен. Это затрудняет поступление кислорода в кровь и выведение углекислого газа из организма. В тяжелых случаях такое нарушение газообмена и воспаление легких могут привести к острой дыхательной недостаточности. При этом состоянии организм не способен обеспечить достаточное количество кислорода для поддержания жизненно важных функций, что может иметь фатальные последствия.Помимо рисков, связанных непосредственно с распылением масел, существует еще одна опасность. В резервуаре увлажнителя могут накапливаться различные микроорганизмы - бактерии и микробы. При распылении вместе с водой они попадают в воздух, а затем в организм человека, что может стать причиной развития различных заболеваний.Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием увлажнителей воздуха, профессор Юрасов рекомендует придерживаться нескольких правил. Во-первых, следует использовать только дистиллированную или деминерализованную воду. Это поможет снизить количество минеральных отложений в приборе и уменьшить риск размножения микроорганизмов. Во-вторых, необходимо регулярно проводить чистку увлажнителя, чтобы предотвратить накопление бактерий и других микробов.Наконец, самое главное правило - не использовать в увлажнителях ароматические масла, которые не предназначены для ингаляций. Если вы все же хотите наполнить воздух приятным ароматом, лучше воспользоваться специальными ароматизаторами или диффузорами, разработанными именно для этой цели. Они позволяют насладиться запахом, не подвергая риску здоровье дыхательной системы.

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