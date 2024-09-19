Daily Mail: шелушение ушей может говорить об экземе или псориазе

Зуд и шелушение ушных каналов часто встречается у людей с экземой и псориазом. Избавиться от этого симптома помогают кремы, содержащие кальципотриол — особую форму витамина D.Врач объяснил, что шелушение ушных каналов обычно вызвано локализованной формой экземы. Это симптом, который проходит после назначения стероидов в форме капель или мази, а также использования противогрибковых препаратов. Последние необходимы для того, чтобы устранить избыток дрожжей Malassezia, которые естественным образом содержатся на коже.Другой причиной шелушения ушных проходов (а так же раковины и участков кожи за ушами) может быть псориаз. Это аутоиммунное заболевание, вызванное сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды. Оно характеризуется интенсивной воспалительной реакцией, перепроизводством клеток кожи и появлением зудящих чешуйчатых пятен.По мнению доктора Скерра, шелушение ушей может стать причиной для обращения за помощью в дерматологическую клинику. Однако для улучшения внешнего вида кожи можно воспользоваться кремами с кальципотриолом (витамином D). Такие средства уменьшают количество клеток, вырабатываемых кожей, и позволяют облегчить зуд.

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