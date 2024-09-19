Neurology: диета MIND может снизить риск проблем с памятью в пожилом возрасте

Люди, чья диета больше похожа на диету MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay), могут иметь меньший риск когнитивных нарушений. Эти результаты не доказывают, что диета MIND предотвращает когнитивные нарушения, они лишь показывают связь.Диета MIND представляет собой комбинацию средиземноморской диеты и диеты DASH. Она включает зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и листовая капуста, а также другие овощи. Она рекомендует цельные зерна, оливковое масло , птицу, рыбу, бобы и орехи. Она отдает приоритет ягодам, а не другим фруктам, и рекомендует одну или несколько порций рыбы в неделю.«Учитывая, что число людей, страдающих деменцией, увеличивается по мере старения населения, крайне важно найти изменения, которые мы можем внести, чтобы отсрочить или замедлить развитие когнитивных проблем», — сказал автор исследования Рассел П. Сойер из Университета Цинциннати в Огайо. «Нам было особенно интересно узнать, влияет ли диета на риск когнитивных нарушений как у чернокожих, так и у белых участников исследования».В исследовании приняли участие 14 145 человек, средний возраст которых составил 64 года. За ними наблюдали в среднем 10 лет.Участники заполнили анкету о своем рационе за последний год. Исследователи смотрели, насколько близко продукты, которые ели люди, соответствовали диете MIND.Один балл давался за каждый из следующих пунктов:три или более порций цельного зерна в деньшесть или более порций зеленых листовых овощей в неделюодна или несколько ежедневных порций других овощейдве или более порций ягод в неделюодна или несколько порций рыбы в неделюдве или более порций птицы в неделютри еженедельные порции фасолипять ежедневных порций ореховчетыре или менее порций красного мяса в неделюодна или меньше порций фаст-фуда или жареной пищи в неделюодна или несколько еженедельных порций оливкового маслаодна или меньше столовых ложек масла или маргарина в деньпять или менее порций выпечки и сладостей в неделюЗатем исследователи разделили участников на три группы. Средняя оценка диеты у группы с низким содержанием жира составила пять баллов, у группы со средним содержанием жира — семь баллов, а у группы с высоким содержанием жира — девять баллов.Навыки мышления и памяти измерялись в начале и в конце исследования.В ходе исследования когнитивные нарушения развились у 532 человек, или 12% из 4456 человек в группе с низким содержанием диеты; у 617 человек, или 11% из 5602 человек в группе со средним содержанием диеты; и у 402 человек, или 10% из 4086 человек в группе с высоким содержанием диеты.После внесения поправки на такие факторы, как возраст, высокое кровяное давление и диабет, исследователи обнаружили, что у людей в группе с высоким уровнем риск когнитивных нарушений был на 4% ниже, чем у людей в группе с низким уровнем.При изучении участников мужского и женского пола исследователи обнаружили снижение риска когнитивных нарушений на 6% у испытуемых женского пола, которые наиболее строго соблюдали диету, но не у участников мужского пола.Исследователи также изучили, как быстро снижались мыслительные способности людей по мере возникновения у них проблем. Они обнаружили, что у людей, которые более тщательно следовали диете MIND, они снижались медленнее, чем у тех, кто этого не делал.«Эти результаты требуют дальнейшего изучения, но интересно думать, что люди могут внести некоторые простые изменения в свой рацион и потенциально снизить или отсрочить риск возникновения когнитивных проблем», — сказал Сойер.

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