Neurology: диета MIND может снизить риск проблем с памятью в пожилом возрасте
Диета MIND представляет собой комбинацию средиземноморской диеты и диеты DASH. Она включает зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и листовая капуста, а также другие овощи. Она рекомендует цельные зерна, оливковое масло , птицу, рыбу, бобы и орехи. Она отдает приоритет ягодам, а не другим фруктам, и рекомендует одну или несколько порций рыбы в неделю.
«Учитывая, что число людей, страдающих деменцией, увеличивается по мере старения населения, крайне важно найти изменения, которые мы можем внести, чтобы отсрочить или замедлить развитие когнитивных проблем», — сказал автор исследования Рассел П. Сойер из Университета Цинциннати в Огайо. «Нам было особенно интересно узнать, влияет ли диета на риск когнитивных нарушений как у чернокожих, так и у белых участников исследования».
В исследовании приняли участие 14 145 человек, средний возраст которых составил 64 года. За ними наблюдали в среднем 10 лет.
Участники заполнили анкету о своем рационе за последний год. Исследователи смотрели, насколько близко продукты, которые ели люди, соответствовали диете MIND.
Один балл давался за каждый из следующих пунктов:
три или более порций цельного зерна в день
шесть или более порций зеленых листовых овощей в неделю
одна или несколько ежедневных порций других овощей
две или более порций ягод в неделю
одна или несколько порций рыбы в неделю
две или более порций птицы в неделю
три еженедельные порции фасоли
пять ежедневных порций орехов
четыре или менее порций красного мяса в неделю
одна или меньше порций фаст-фуда или жареной пищи в неделю
одна или несколько еженедельных порций оливкового масла
одна или меньше столовых ложек масла или маргарина в день
пять или менее порций выпечки и сладостей в неделю
Затем исследователи разделили участников на три группы. Средняя оценка диеты у группы с низким содержанием жира составила пять баллов, у группы со средним содержанием жира — семь баллов, а у группы с высоким содержанием жира — девять баллов.
Навыки мышления и памяти измерялись в начале и в конце исследования.
В ходе исследования когнитивные нарушения развились у 532 человек, или 12% из 4456 человек в группе с низким содержанием диеты; у 617 человек, или 11% из 5602 человек в группе со средним содержанием диеты; и у 402 человек, или 10% из 4086 человек в группе с высоким содержанием диеты.
После внесения поправки на такие факторы, как возраст, высокое кровяное давление и диабет, исследователи обнаружили, что у людей в группе с высоким уровнем риск когнитивных нарушений был на 4% ниже, чем у людей в группе с низким уровнем.
При изучении участников мужского и женского пола исследователи обнаружили снижение риска когнитивных нарушений на 6% у испытуемых женского пола, которые наиболее строго соблюдали диету, но не у участников мужского пола.
Исследователи также изучили, как быстро снижались мыслительные способности людей по мере возникновения у них проблем. Они обнаружили, что у людей, которые более тщательно следовали диете MIND, они снижались медленнее, чем у тех, кто этого не делал.
«Эти результаты требуют дальнейшего изучения, но интересно думать, что люди могут внести некоторые простые изменения в свой рацион и потенциально снизить или отсрочить риск возникновения когнитивных проблем», — сказал Сойер.
Иллюстрация к статье:
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил valyuha в категорию Неврология
Добавить комментарий