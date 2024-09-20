В Новосибирске создали кокосовый гематоген для людей с непереносимостью лактозы

Людям, страдающим непереносимостью молочного сахара - лактозы, приходится отказываться от блюд и сладостей на молоке. Лактоза раздражает ЖКТ и вызывает массу неприятных последствий. Мороженое, сгущенка и даже такое полезное лакомство как гематоген, который используется как дополнительный источник железа, - под запретом. При этом в России очень распространен гематоген, изготовленный с использованием сгущенного молока.Ученые Новосибирского государственного аграрного университета решили эту проблему и запатентовали гематоген для тех, у кого лактоза не усваивается. В новосибирском вузе предложили заменить обычную сгущенку на кокосовое сгущенное молоко. Его изготавливают из мякоти кокоса, сахара и патоки.Содержание коксовой сгущенки в гематогене на уровне 50-60 процентов. Все остальное черный пищевой альбумин (непосредственно, сам источник железа), фруктоолигосахариды, дигидрокверцетин, витамин С, ванилин, сукралоза и сахар.Как говорится в патенте на разработку, фруктоолигосахаридов должно содержаться от 20 до 40 процентов. Они нужны в качестве пребиотиков для стимулирования полезной для человеческого организма кишечной микрофлоры и лучшего усвоения продукта. Это тоже важно, поскольку у некоторых людей железо в гематогене может раздражать кишечник.Дигидрокверцетин, который в избытке содержится в хвойных деревьях, применяется как антиокислитель биологически активного двухвалентного железа. Это вещество также проявляет капилляропротекторное, противовоспалительное и антигистаминное действие. С антиоксидантной целью добавлен и витамин С. А подсластитель в виде сукралозы нужен для того, чтобы снизить калорийность гематогена."Данный состав гематогена разнообразит и увеличит пищевую ценность продукта", - уверены авторы разработки.Гематоген выпущен в привычной всем потребителям форме батончика. Рецептура лакомства была запатентована в 2022 году и, возможно, уже скоро новый продукт появится в продаже.

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