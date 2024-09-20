Доктор Кутушов рассказал, в чем разница между витамином D3 и витамином D

Многие активно следят за уровнем витамина D в крови. Однако на упаковках специальных препаратов для восполнения его дефицита, которые продаются в аптеках, указан обычно витамин D3. Это одно и то же?Сдача анализа крови на уровень витамина D и прием добавок при его дефиците в последние годы перестали быть редкостью. Еще со времен начала пандемии коронавируса почти каждый из нас наслышан о важности этого витамина для здоровья в целом, а не только для профилактики рахита, как принято было говорить еще лет десять назад. Ведь кроме здоровья костей этот витамин влияет также на иммунитет, здоровье сердца, сосудов и даже на настроение.Для жителей России с ее суровым климатом дефицит витамина D — типичная проблема. Поэтому многие покупают специальные добавки в аптеке, чтобы поддерживать его уровень в норме. Правда, на упаковках таких препаратов обычно пишут про витамин D3, а в чем разница, понятно не всем.Как объясняет врач-токсиколог Михаил Кутушов, витамин D3 (холекальциферол. — Прим. ред.) — одна из форм витамина D, который представляет собой группу биологически активных веществ. А по сути, он его предшественник.«Организм человека способен сам синтезировать витамин D3 под воздействием ультрафиолетовых лучей. Данный процесс происходит под влиянием УФ-излучения: именно тогда холестерин преобразуется в провитамин D3, который потом в печени и почках превращается в активную форму витамина D — кальцитриол», — рассказывал Михаил Кутушов.Получить витамин D3, который потом в организме превратится в кальцитриол, мы можем из пищи. Так, он есть, например, в:жирной рыбе (лосось, тунец),яичных желтках,грибах.Однако, по словам доктора Кутушова, даже в этих продуктах витамин D3 содержится лишь в небольшом количестве. Поэтому в случае недостатка врачи часто рекомендуют прием добавок на основе его синтетического аналога, но идентичного по своим свойствам этому же витамину, получаемому из пищи или синтезируемому в организме.При чем здесь кальцийНередко в аптечных препаратах витамин D3 идет в паре с кальцием. Дело в том, что усвоение кальция в организме во многом зависит от уровня витамина D: он увеличивает всасывание этого элемента в кишечнике и способствует его отложению в костях. А значит, если есть дефицит витамина D, существует и риск проблем с костями. Какие продукты богаты кальцием, узнайте ЗДЕСЬ.В то же время всегда важно помнить о мере и опасности увлечения даже полезными витаминами. Как предупреждают врачи, передозировка ими может быть даже опаснее по последствиям, чем дефицит. Например, передозировка витамином D, по словам Михаила Кутушова, может привести к вымыванию кальция из костей, нарушению работы почек и сердечно-сосудистой системы. Поэтому о необходимой именно вам дозировке витамина надо обязательно проконсультироваться с врачом.К словуВ начале лета Американская ассоциация эндокринологов сделала резонансное заявление. Сообщество высказалось о том, что нет необходимости всем делать анализ на витамин D, как и специально пить добавки. Вместе с этим тезисом были выпущены и новые рекомендации, которые отличаются от тех, что были приняты в 2011 году.

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