Гастроэнтерит у детей и взрослых: причины, симптомы, лечение назвала терапевт Пятенко

Гастроэнтерит — опасное состояние, особенно для малышей и пожилых людей. Причин болезни множество, но результат один: острое воспаление слизистой желудка и кишечника.

Из-за чего возникает гастроэнтерит? Как его лечить и что сделать, чтобы избежать гастроэнтерита в будущем? На эти и другие вопросы «Доктора Питера» ответила терапевт Елена Пятенко.

Гастроэнтерит: симптомы

«Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. Заболевание может поражать людей любого возраста, но особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей из-за риска обезвоживания», — рассказывает терапевт Елена Пятенко.

Заболевание вызывает такие симптомы, как:

рвота;

водянистая диарея;

боли в животе;

иногда лихорадка.

Виды гастроэнтерита и их причины

Гастроэнтерит может быть инфекционным или неинфекционным.

«Инфекционные формы вызываются вирусами, бактериями и паразитами, тогда как неинфекционные формы могут быть спровоцированы лекарственными препаратами, пищевыми аллергиями или токсическими веществами, в том числе алкоголем», — объясняет врач.

Среди инфекционных видов наиболее распространен ротавирусный гастроэнтерит.

«Ротавирус передается через загрязненные руки, пищу и воду. Он вызывает сильную рвоту, диарею и повышение температуры, — говорит Елена Пятенко. — Ротавирус опасен для детей младшего возраста, так как может привести к опасному обезвоживанию. Важно своевременно восполнять потери жидкости и внимательно следить за состоянием ребенка».

Норовирус — другая распространенная причина гастроэнтерита у взрослых. Он передается воздушно-капельным путем или через загрязненную пищу и воду. Норовирусный гастроэнтерит вызывает острое начало рвоты и диареи.

«Часто вспышки норовируса происходят в местах скопления людей, например на круизных лайнерах или в ресторанах, — рассказывает терапевт. — Симптомы могут длиться от одного до трех дней. Хотя норовирус редко приводит к тяжелым последствиям у взрослых, его распространение может быть быстрым и массовым».

Существует коронавирусный гастроэнтерит, который возникает после заражения ковидом. Исследование 2021 года показало, что около 50% людей, заболевших коронавирусом, испытывали тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Причем желудочно-кишечные симптомы могут быть как первым признаком инфекции, так и развиться позже.

Неинфекционный гастроэнтерит по симптомам часто схож с инфекционным, но причиной заболевания в этом случае является реакция организма на внешние раздражители.

Гастроэнтерит у детей

«У детей риск обезвоживания особенно высок из-за меньшего объема тела и более быстрого обмена веществ. Если у ребенка появляются признаки обезвоживания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — предупреждает врач.

Признаки обезвоживания у ребенка включают:

сухость во рту;

слабость;

отсутствие слез при плаче;

редкое мочеиспускание.

Гастроэнтерит: лечение

По словам терапевта, лечение гастроэнтерита в первую очередь направлено на предотвращение обезвоживания и поддержание водно-электролитного баланса в организме.

Оральная регидратация. ВОЗ советует при первых симптомах гастроэнтерита начинать лечение с приема оральных регидратационных растворов.

«Эти растворы содержат воду, соли и глюкозу в оптимальных пропорциях, чтобы быстро восстановить водно-электролитный баланс организма, — объясняет врач. — Особенно важно своевременное применение таких растворов у детей».

Регидратационные растворы продаются в аптеках, но в экстренных ситуациях их можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно растворить в литре кипяченой воды 1 чайную ложку соли и 8 чайных ложек сахара.

Соблюдение диеты. Несмотря на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как дискомфорт в животе, рвота и диарея, в большинстве случаев голодать при гастроэнтерите не рекомендуется.

«Легкоусвояемые продукты, такие как рис, картофель, бананы, овсянка и сухари, помогут поддерживать энергетический баланс организма, не вызывая дополнительного раздражения желудка и кишечника», — говорит Елена Пятенко.

Однако жирная, острая пища и молочные продукты способны усугубить симптомы.

«Вирусный гастроэнтерит может спровоцировать временную непереносимость лактозы — углевода, который содержится в молоке. Из-за этого больному труднее переваривать молочные продукты в первые дни заболевания», — объясняет врач.

Медикаментозная терапия. В случае вирусного гастроэнтерита антибиотики не назначаются, так как они неэффективны против вирусов, подчеркивает терапевт.

«Использование антибиотиков оправдано только при подтвержденных бактериальных инфекциях, таких как сальмонеллез, — говорит Елена Пятенко. — У взрослых могут применяться противодиарейные препараты, например лекарства на основе лоперамида. Однако не рекомендуется использовать их без консультации врача».

Профилактика гастроэнтерита

Соблюдение гигиены. Регулярное мытье рук с мылом перед едой и после посещения туалета — одно из самых эффективных средств профилактики инфекционных заболеваний.

«Это правило особенно важно соблюдать детям, посещающим детские сады и школы, где инфекция может быстро распространяться», — подчеркивает врач.

Чистота продуктов и воды. Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением, особенно если они выращены в странах с низким уровнем санитарии.

«Загрязненная вода — один из главных источников инфекций, вызывающих гастроэнтерит. Чтобы снизить риск заражения, пейте только бутилированную или кипяченую воду, особенно в путешествиях или в условиях отсутствия надежных источников воды, — советует наш эксперт. — Важно следить за свежестью продуктов, избегать употребления пищи, которая могла быть неправильно приготовлена или хранилась слишком долго».

Вакцинация против ротавируса. Вакцинация от ротавируса — важная профилактическая мера для детей.

«Вакцинация снижает риск тяжелых форм заболевания. После того как прививку включили в национальные программы здравоохранения, заболеваемость детей во многих странах мира значительно снизилась», — говорит терапевт.

Гастроэнтерит — это заболевание, которое может иметь тяжелые последствия. Однако, соблюдая меры профилактики, вы значительно снижаете риск заражения.

«В случае возникновения симптомов важно не допускать обезвоживания и немедленно начинать лечение. Следуя рекомендациям врачей, можно эффективно справиться с гастроэнтеритом и предотвратить его осложнения», — подчеркивает Елена Пятенко.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте

https://doctorpiter.ru - Добавил mamasha в категорию Гастроэнтерология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь