Гастроэнтерит у детей и взрослых: причины, симптомы, лечение назвала терапевт Пятенко
Из-за чего возникает гастроэнтерит? Как его лечить и что сделать, чтобы избежать гастроэнтерита в будущем? На эти и другие вопросы «Доктора Питера» ответила терапевт Елена Пятенко.
Гастроэнтерит: симптомы
«Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. Заболевание может поражать людей любого возраста, но особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей из-за риска обезвоживания», — рассказывает терапевт Елена Пятенко.
Заболевание вызывает такие симптомы, как:
рвота;
водянистая диарея;
боли в животе;
иногда лихорадка.
Виды гастроэнтерита и их причины
Гастроэнтерит может быть инфекционным или неинфекционным.
«Инфекционные формы вызываются вирусами, бактериями и паразитами, тогда как неинфекционные формы могут быть спровоцированы лекарственными препаратами, пищевыми аллергиями или токсическими веществами, в том числе алкоголем», — объясняет врач.
Среди инфекционных видов наиболее распространен ротавирусный гастроэнтерит.
«Ротавирус передается через загрязненные руки, пищу и воду. Он вызывает сильную рвоту, диарею и повышение температуры, — говорит Елена Пятенко. — Ротавирус опасен для детей младшего возраста, так как может привести к опасному обезвоживанию. Важно своевременно восполнять потери жидкости и внимательно следить за состоянием ребенка».
Норовирус — другая распространенная причина гастроэнтерита у взрослых. Он передается воздушно-капельным путем или через загрязненную пищу и воду. Норовирусный гастроэнтерит вызывает острое начало рвоты и диареи.
«Часто вспышки норовируса происходят в местах скопления людей, например на круизных лайнерах или в ресторанах, — рассказывает терапевт. — Симптомы могут длиться от одного до трех дней. Хотя норовирус редко приводит к тяжелым последствиям у взрослых, его распространение может быть быстрым и массовым».
Существует коронавирусный гастроэнтерит, который возникает после заражения ковидом. Исследование 2021 года показало, что около 50% людей, заболевших коронавирусом, испытывали тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Причем желудочно-кишечные симптомы могут быть как первым признаком инфекции, так и развиться позже.
Неинфекционный гастроэнтерит по симптомам часто схож с инфекционным, но причиной заболевания в этом случае является реакция организма на внешние раздражители.
Гастроэнтерит у детей
«У детей риск обезвоживания особенно высок из-за меньшего объема тела и более быстрого обмена веществ. Если у ребенка появляются признаки обезвоживания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — предупреждает врач.
Признаки обезвоживания у ребенка включают:
сухость во рту;
слабость;
отсутствие слез при плаче;
редкое мочеиспускание.
Гастроэнтерит: лечение
По словам терапевта, лечение гастроэнтерита в первую очередь направлено на предотвращение обезвоживания и поддержание водно-электролитного баланса в организме.
Оральная регидратация. ВОЗ советует при первых симптомах гастроэнтерита начинать лечение с приема оральных регидратационных растворов.
«Эти растворы содержат воду, соли и глюкозу в оптимальных пропорциях, чтобы быстро восстановить водно-электролитный баланс организма, — объясняет врач. — Особенно важно своевременное применение таких растворов у детей».
Регидратационные растворы продаются в аптеках, но в экстренных ситуациях их можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно растворить в литре кипяченой воды 1 чайную ложку соли и 8 чайных ложек сахара.
Соблюдение диеты. Несмотря на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как дискомфорт в животе, рвота и диарея, в большинстве случаев голодать при гастроэнтерите не рекомендуется.
«Легкоусвояемые продукты, такие как рис, картофель, бананы, овсянка и сухари, помогут поддерживать энергетический баланс организма, не вызывая дополнительного раздражения желудка и кишечника», — говорит Елена Пятенко.
Однако жирная, острая пища и молочные продукты способны усугубить симптомы.
«Вирусный гастроэнтерит может спровоцировать временную непереносимость лактозы — углевода, который содержится в молоке. Из-за этого больному труднее переваривать молочные продукты в первые дни заболевания», — объясняет врач.
Медикаментозная терапия. В случае вирусного гастроэнтерита антибиотики не назначаются, так как они неэффективны против вирусов, подчеркивает терапевт.
«Использование антибиотиков оправдано только при подтвержденных бактериальных инфекциях, таких как сальмонеллез, — говорит Елена Пятенко. — У взрослых могут применяться противодиарейные препараты, например лекарства на основе лоперамида. Однако не рекомендуется использовать их без консультации врача».
Профилактика гастроэнтерита
Соблюдение гигиены. Регулярное мытье рук с мылом перед едой и после посещения туалета — одно из самых эффективных средств профилактики инфекционных заболеваний.
«Это правило особенно важно соблюдать детям, посещающим детские сады и школы, где инфекция может быстро распространяться», — подчеркивает врач.
Чистота продуктов и воды. Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением, особенно если они выращены в странах с низким уровнем санитарии.
«Загрязненная вода — один из главных источников инфекций, вызывающих гастроэнтерит. Чтобы снизить риск заражения, пейте только бутилированную или кипяченую воду, особенно в путешествиях или в условиях отсутствия надежных источников воды, — советует наш эксперт. — Важно следить за свежестью продуктов, избегать употребления пищи, которая могла быть неправильно приготовлена или хранилась слишком долго».
Вакцинация против ротавируса. Вакцинация от ротавируса — важная профилактическая мера для детей.
«Вакцинация снижает риск тяжелых форм заболевания. После того как прививку включили в национальные программы здравоохранения, заболеваемость детей во многих странах мира значительно снизилась», — говорит терапевт.
Гастроэнтерит — это заболевание, которое может иметь тяжелые последствия. Однако, соблюдая меры профилактики, вы значительно снижаете риск заражения.
«В случае возникновения симптомов важно не допускать обезвоживания и немедленно начинать лечение. Следуя рекомендациям врачей, можно эффективно справиться с гастроэнтеритом и предотвратить его осложнения», — подчеркивает Елена Пятенко.
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