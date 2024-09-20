Гастроэнтерит у детей и взрослых: причины, симптомы, лечение назвала терапевт Пятенко

Гастроэнтерит — опасное состояние, особенно для малышей и пожилых людей. Причин болезни множество, но результат один: острое воспаление слизистой желудка и кишечника.Из-за чего возникает гастроэнтерит? Как его лечить и что сделать, чтобы избежать гастроэнтерита в будущем? На эти и другие вопросы «Доктора Питера» ответила терапевт Елена Пятенко.Гастроэнтерит: симптомы«Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. Заболевание может поражать людей любого возраста, но особенно опасно для маленьких детей и пожилых людей из-за риска обезвоживания», — рассказывает терапевт Елена Пятенко.Заболевание вызывает такие симптомы, как:рвота;водянистая диарея;боли в животе;иногда лихорадка.Виды гастроэнтерита и их причиныГастроэнтерит может быть инфекционным или неинфекционным.«Инфекционные формы вызываются вирусами, бактериями и паразитами, тогда как неинфекционные формы могут быть спровоцированы лекарственными препаратами, пищевыми аллергиями или токсическими веществами, в том числе алкоголем», — объясняет врач.Среди инфекционных видов наиболее распространен ротавирусный гастроэнтерит.«Ротавирус передается через загрязненные руки, пищу и воду. Он вызывает сильную рвоту, диарею и повышение температуры, — говорит Елена Пятенко. — Ротавирус опасен для детей младшего возраста, так как может привести к опасному обезвоживанию. Важно своевременно восполнять потери жидкости и внимательно следить за состоянием ребенка».Норовирус — другая распространенная причина гастроэнтерита у взрослых. Он передается воздушно-капельным путем или через загрязненную пищу и воду. Норовирусный гастроэнтерит вызывает острое начало рвоты и диареи.«Часто вспышки норовируса происходят в местах скопления людей, например на круизных лайнерах или в ресторанах, — рассказывает терапевт. — Симптомы могут длиться от одного до трех дней. Хотя норовирус редко приводит к тяжелым последствиям у взрослых, его распространение может быть быстрым и массовым».Существует коронавирусный гастроэнтерит, который возникает после заражения ковидом. Исследование 2021 года показало, что около 50% людей, заболевших коронавирусом, испытывали тошноту, рвоту, диарею и боли в животе. Причем желудочно-кишечные симптомы могут быть как первым признаком инфекции, так и развиться позже.Неинфекционный гастроэнтерит по симптомам часто схож с инфекционным, но причиной заболевания в этом случае является реакция организма на внешние раздражители.Гастроэнтерит у детей«У детей риск обезвоживания особенно высок из-за меньшего объема тела и более быстрого обмена веществ. Если у ребенка появляются признаки обезвоживания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — предупреждает врач.Признаки обезвоживания у ребенка включают:сухость во рту;слабость;отсутствие слез при плаче;редкое мочеиспускание.Гастроэнтерит: лечениеПо словам терапевта, лечение гастроэнтерита в первую очередь направлено на предотвращение обезвоживания и поддержание водно-электролитного баланса в организме.Оральная регидратация. ВОЗ советует при первых симптомах гастроэнтерита начинать лечение с приема оральных регидратационных растворов.«Эти растворы содержат воду, соли и глюкозу в оптимальных пропорциях, чтобы быстро восстановить водно-электролитный баланс организма, — объясняет врач. — Особенно важно своевременное применение таких растворов у детей».Регидратационные растворы продаются в аптеках, но в экстренных ситуациях их можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужно растворить в литре кипяченой воды 1 чайную ложку соли и 8 чайных ложек сахара.Соблюдение диеты. Несмотря на симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как дискомфорт в животе, рвота и диарея, в большинстве случаев голодать при гастроэнтерите не рекомендуется.«Легкоусвояемые продукты, такие как рис, картофель, бананы, овсянка и сухари, помогут поддерживать энергетический баланс организма, не вызывая дополнительного раздражения желудка и кишечника», — говорит Елена Пятенко.Однако жирная, острая пища и молочные продукты способны усугубить симптомы.«Вирусный гастроэнтерит может спровоцировать временную непереносимость лактозы — углевода, который содержится в молоке. Из-за этого больному труднее переваривать молочные продукты в первые дни заболевания», — объясняет врач.Медикаментозная терапия. В случае вирусного гастроэнтерита антибиотики не назначаются, так как они неэффективны против вирусов, подчеркивает терапевт.«Использование антибиотиков оправдано только при подтвержденных бактериальных инфекциях, таких как сальмонеллез, — говорит Елена Пятенко. — У взрослых могут применяться противодиарейные препараты, например лекарства на основе лоперамида. Однако не рекомендуется использовать их без консультации врача».Профилактика гастроэнтеритаСоблюдение гигиены. Регулярное мытье рук с мылом перед едой и после посещения туалета — одно из самых эффективных средств профилактики инфекционных заболеваний.«Это правило особенно важно соблюдать детям, посещающим детские сады и школы, где инфекция может быстро распространяться», — подчеркивает врач.Чистота продуктов и воды. Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением, особенно если они выращены в странах с низким уровнем санитарии.«Загрязненная вода — один из главных источников инфекций, вызывающих гастроэнтерит. Чтобы снизить риск заражения, пейте только бутилированную или кипяченую воду, особенно в путешествиях или в условиях отсутствия надежных источников воды, — советует наш эксперт. — Важно следить за свежестью продуктов, избегать употребления пищи, которая могла быть неправильно приготовлена или хранилась слишком долго».Вакцинация против ротавируса. Вакцинация от ротавируса — важная профилактическая мера для детей.«Вакцинация снижает риск тяжелых форм заболевания. После того как прививку включили в национальные программы здравоохранения, заболеваемость детей во многих странах мира значительно снизилась», — говорит терапевт.Гастроэнтерит — это заболевание, которое может иметь тяжелые последствия. Однако, соблюдая меры профилактики, вы значительно снижаете риск заражения.«В случае возникновения симптомов важно не допускать обезвоживания и немедленно начинать лечение. Следуя рекомендациям врачей, можно эффективно справиться с гастроэнтеритом и предотвратить его осложнения», — подчеркивает Елена Пятенко.

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