Внутренние органы, на которые влияет здоровье полости рта

Все системы нашего организма связаны между собой. Именно поэтому недостаточный уход за зубами вредит не только самой полости рта, но и другим внутренним органам. Стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин рассказал нам о важности тщательной заботы о полости рта и зубах, а также пояснил, к чему может привести халатное отношение к своему здоровью.Как инфекция попадает изо рта в другие органыВ ротовой полости человека обитает огромное количество различных микроорганизмов. Отсутствие должного ухода за зубами и деснами приводит к ряду стоматологических проблем, которые служат источником постоянного воспаления и повреждения околозубных тканей. В результате бактерии могут попасть в кровоток и распространиться по всему организму.Есть следующие пути попадания бактерий в кровьЧерез кровьДлительное воспаление в тканях, окружающих зуб, травмы десен приводят к повреждению мелких кровеносных сосудов. В результате микроорганизмы проникают в систему кровообращения.Через лимфатическую системуБактерии попадают в лимфатические сосуды и мигрируют по организму, вызывая воспаление в лимфатических узлах. Игорь: «Оказавшись в крови или лимфе, инфекция начинает циркулировать по всему организму. Это заставляет активироваться иммунную систему, что приводит к воспалению в органах и тканях». Также микробы могут способствовать образованию тромбов, а микробные токсины — повреждать стенки сосудов, что может служить причиной инфаркта или инсульта.Какие органы наиболее подвержены рискуСердце и сосудыСовременные исследования показывают, что существует значительная связь между болезнями десен и патологией сердца. Игорь: «В частности, у людей с пародонтитом риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 49% выше, чем у тех, у кого нет проблем с деснами». Инфекция полости рта может послужить причиной инфаркта, поражения клапанов сердца, атеросклероза сосудов, инсульта.Кости и суставыМикробы из ротовой полости, попадающие в кровоток, могут спровоцировать разрушение челюстной кости, а также они являются фактором возникновения и развития ревматоидного артрита.ЛегкиеПри вдыхании некоторые микроорганизмы могут попасть изо рта в легкие, где они могут вызвать пневмонию или усугубить течение уже имеющегося заболевания, например, астмы или хронической обструктивной болезни легких.ПочкиРяд исследований связывают заболевания десен с повышенным риском развития хронической болезни почек.Лимфатические узлыЧерез лимфатические сосуды бактерии из ротовой полости попадают в лимфоузлы и вызывают их воспаление и даже нагноение.Осложнения при беременностиБеременным женщинам рекомендовано внимательно следить за здоровьем десен, так как из-за гормональных изменений десневая ткань становится более подверженной воспалению. Исследования показывают, что пародонтит может привести к преждевременным родам, низкому весу ребенка при рождении и гипертонии. Также есть риск передачи инфекции ребенку через кровеносные сосуды.Как защитить свое здоровье, заботясь о зубахКачественная гигиена полости рта: ежедневная чистка зубов, использование межзубных ершиков, зубной нити и ирригатора.Регулярные профилактические осмотры у стоматолога с выполнением профессиональной чистки каждые 4—6 месяцев.Сбалансированный и разнообразный рацион питания и достаточное потребление жидкости помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье ваших зубов.Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь пагубно влияют на состояние десен.

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