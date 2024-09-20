Врач назвала самую частую причину появления седых волос и головных болей

Головные боли, седина, бессонница могут возникать из-за дефицита железа в организме, рассказала эндокринолог Анна Гончарова. Она рекомендовала не игнорировать проблему, так как такое состояние приводит к заметному ухудшению качества жизни.По словам Гончаровой, к синдрому хронического дефицита железа могут привести сразу несколько заболеваний. Сам синдром — группа из более чем 280 заболеваний, приводящих к снижению уровня сывороточного железа и ферритина.Если у вас выявлена анемия или ниже нормы содержание сывороточного железа и ферритина, даже без изменения клинического анализа крови, важно обратиться к врачу. Коррекция состояния при синдроме хронического железодефицита необходима, так как он может маскировать другие проблемы. К примеру, этот синдром связан с головными болями, — рассказала врач.Анна Гончарова отметила, что железодефицит — самая частая причина выпадения волос. И именно он приводит к появлению ранней седины, истончению волос и ухудшению структуры кожи.При этом недостаток железа в организме может помешать вовремя распознать сердечно-сосудистые патологии, которые по ошибке принимают за вегето-сосудистую дистонию. В этом случае человек страдает от бессонницы, испытывает сильные головные боли, отмечает у себя снижение концентрации внимания и может упасть в обморок.Важно всегда компенсировать биохимические показатели, чтобы наш организм оставался здоровым и успешно справлялся с адаптацией к постоянно изменяющимся внешним условиям, — посоветовала врач.

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