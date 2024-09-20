Постоянная жажда и не только: врачи назвали семь признаков сахарного диабета

Первые признаки сахарного диабета люди часто списывают на усталость, предупреждают врачи. Как распознать симптомы заболевания, рассказали калининградские эндокринологи.В большинстве случаев диабет второго типа возникает у людей с генетической предрасположенностью, отметили специалисты.«Около половины пациентов приходится на трудоспособный возраст: 40-59 лет», — прокомментировала эндокринолог Светлана Землянухина.Первые признаки заболеванияЧастое мочеиспускание,Постоянное чувство жажды,Сухость во рту,Чувство голода при полноценном питании,Беспричинная потеря веса,Быстрая утомляемость,Медленное заживление ран.При обнаружении у себя двух-трёх симптомов врачи рекомендуют сдать анализ крови на глюкозу (сахар) и обратиться к доктору.«Даже небольшое количество [лишнего] сахара в организме очень токсично», — обратила внимание эндокринолог Лейла Асадова.Заболевание приводит к нарушению работы клеток и тканей организма. Могут появиться проблемы с почками и сердцем, а также со зрением — вплоть до кровоизлияния в сетчатку. Сахарный диабет опасен инвалидизацией, так как нарушается циркуляция крови и страдают нервные окончания.«Человек не чувствует травмы кожи, раны долго заживают и легко инфицируются. Часто состояние приводит к «диабетической стопе», что грозит её ампутацией», — предупредили врачи.

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