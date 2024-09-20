Гинеколог Чатаева рассказала о пути снижения риска рака гениталий

Вирус папилломы человека (ВПЧ) представляет серьезную угрозу здоровью как мужчин, так и женщин, являясь причиной развития различных форм рака. Однако существует эффективный способ защиты - вакцинация против ВПЧ.Вирус папилломы человека имеет множество разновидностей - их насчитывается более 200. Передача вируса происходит преимущественно половым путем, при этом особую опасность представляют типы 6, 11, 16 и 18, которые могут провоцировать развитие онкологических заболеваний. Вакцина против ВПЧ разработана для защиты от наиболее агрессивных штаммов вируса и значительно снижает риск возникновения рака шейки матки. Кроме того, она показала эффективность в предотвращении опухолей других органов репродуктивной системы, а также полости рта и горла.Безопасность вакцины подтверждена многочисленными исследованиями. Как и при введении других прививок, возможны незначительные побочные эффекты в виде болезненности, отека или покраснения в месте инъекции, но они обычно проходят быстро и не представляют угрозы для здоровья.Оптимальным возрастом для вакцинации считается период до начала половой жизни, начиная с 9 лет. Это позволяет сформировать иммунитет до потенциального контакта с вирусом. Однако даже если человек уже ведет активную половую жизнь, вакцинация может быть полезной, обеспечивая защиту от штаммов ВПЧ, с которыми он еще не сталкивался.Схема вакцинации зависит от возраста пациента. Для лиц младше 15 лет рекомендуется двухдозовый курс с интервалом 6-12 месяцев между инъекциями. Для возрастной группы 15-26 лет предусмотрен трехдозовый курс. Важно понимать, что вакцина не лечит уже существующую инфекцию ВПЧ, а предотвращает заражение. Поэтому она не может заменить регулярный скрининг на рак шейки матки, включающий жидкостную цитологию и анализ на наличие ВПЧ.

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