Названы способы сделать картофель менее калорийным

Чтобы сделать блюда из картофеля менее калорийными, стоит обращать внимание на сорт овоща, рассказала бренд-шеф сети пансионатов для пожилых людей «Теплые Беседы» Тамара Мосева.По словам бренд-шефа, виды с меньшим содержанием крахмала, такие как красный или желтый картофель, будут менее калорийными, чем более рассыпчатые белые сорта.Чтобы сделать картошку менее калорийной, Мосева также посоветовала уменьшить количество крахмала. «Один наиболее из распространенных методов — замачивание очищенного картофеля в холодной воде перед приготовлением. Процесс длится от 30 до 60 минут и помогает вывести часть крахмала, что сделает овощ более легким для усваивания и менее калорийным», — сказала она.Еще один способ сделать картофель менее калорийным — выбрать правильный способ его приготовления, отметила собеседница «Ленты.ру». По ее словам, одним из самых полезных вариантов считается варка — она сохраняет большинство полезных веществ, при этом не добавляет лишних жиров. Вариант с запеканием тоже подходит для тех, кто следит за фигурой, ведь в духовке или мультиварке овощ можно приготовить без добавления масла. Кроме того, картофель в кожуре сохраняет больше клетчатки и витаминов, поэтому такой вариант приготовления также можно интегрировать в свой рацион, подчеркнула бренд-шеф.Мосева рекомендовала отказаться от жареного картофеля, так как он впитывает много масла, увеличивая энергетическую ценность блюда в разы.Кроме того, важно учитывать и то, что добавляется к картофелю при подаче, добавила эксперт. Так, масло, сливочные соусы, сметана и майонез существенно повышают калорийность блюда. Чтобы снизить ее, можно заменить жирные добавки на йогуртовые соусы или вовсе исключить их, приправив картофель зеленью и специями для вкуса.

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