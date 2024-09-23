Для чего вашему организму нужен магний?

Магний принимает непосредственное участие во всех протекающих в клетках процессах. Это незаменимый и важный для организма минерал, который участвует в передаче нервно-мышечных импульсов, предотвращает возникновение судорог и укрепляет сердечно-сосудистую систему.Главными источниками этого минерала служат свежие зеленые овощи. Почему важно не допустить дефицит магния? Всего 2/3 магния содержится в скелете человека, этого крайне мало для нужд всего организма. Важно обеспечивать организм оптимальным количеством этого минерала, поскольку он участвует в более чем 300 различных обменных процессах.Значение магнияЭто вещество участвует в передаче нервных импульсов и процессе мышечного сокращения, что важно для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и расслабления мышц. Также магний препятствует возникновению судорог после интенсивных физических нагрузок или в период беременности. Этот минерал также необходим для синтеза белка, поддержки здоровья зубов и костей, регуляции деления клеток и психологических функций (внимания, мышления, памяти и прочих).Одним словом этот минерал необходим для нормального протекания многих реакций в организме. И это зачастую является основной причиной развития дефицита данного вещества. Потерю магния может также вызвать прием некоторых лекарственных препаратов, вредные привычки (в частности, злоупотребление алкоголем) и различные заболевания (к примеру, болезнь Крона).Чем грозит дефицит магния?Основные признаки нехватки магния:повышенная утомляемость;общая слабость;снижение аппетита.Тяжелый дефицит может сопровождаться судорогами, онемением конечностей и нарушением сердечного ритма.Как восполнить дефицит магнияВ большом количестве этот минерал содержится в:зеленых овощах и зелени;бобовых;цельнозерновых злаках;сухофруктах;орехах;бананах;горьком шоколаде;какао порошке.В меньшем количестве магний присутствует в белом хлебе, рисе (шлифованном) и других обработанных злаках.Магний. Как выбирать препаратыМагний представляет собой природный минерал-транквилизатор, оказывающий антистрессовое действие. В аптеках можно найти множество препаратов, которые содержат магний, но как определить, какое именно средство является наиболее полезным для организма?Несколько рекомендаций ведущих фармакологов:таурат или глицинат магния рекомендуется употреблять при постоянных стрессах, высоких умственных нагрузках и жалобах на сердце;оротат и малат магния влияют на мышцы, оказывая расслабляющее и обезболивающее действие. Такие средства способны повысить работоспособность и почувствовать прилив сил;карбонат, оксид и цитрат магния характеризуется слабительным действием, поэтому назначаются людям, имеющим проблемы с опустошением кишечника.Содержащие магний препараты не всегда хорошо усваиваются организмом, особенно если есть проблемы с пищеварением или вы принимаете другие лекарственные средства.Дозировка назначается индивидуально, обычно в день не рекомендуется употреблять в общей сложности более 400 миллиграмм препарата (взрослым – 10 мг/кг и детям 6 мг/кг идеального веса!).Средства, содержащие магний, в большинстве случаев лишены серьезных побочных эффектов, если не учитывать слабительное действие.

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