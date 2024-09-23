Врач Саханова объяснила, почему зимой растет аппетит, и как с ним справиться

Осенне-зимний период – время, когда организму нужно много энергии для поддержания нормальной температуры тела. Ее источником является еда. Поэтому зимой аппетит усиливается, рассказала эндокринолог Екатерина Саханова.Врач предупредила, что часто усиление аппетита приводит к перееданию. Это в результате становится причиной лишнего веса, а также проблем с сосудами и сердцем.Чтобы поддерживать здоровый аппетит, Сахнова рекомендует придерживаться сбалансированного питания.В частности, меню должно состоять на 45-55% из углеводов, 20-35% из жиров и 10-35% из белков. Чтобы справиться с растущим аппетитом врач советует есть больше овощей и фруктов. Зато от газированных напитков, алкоголя и сладостей лучше отказаться, уточнила врач.Еще одна привычка, которую нужно искоренить, есть на ходу, у телевизора.«Зачастую это приводит к увеличению порций, так как человек просто не успевает ощутить насыщение.», - объяснила Саханова.В то же время, рассказала эндокринолог, если аппетит растет, а чувство насыщения не приходит даже после приема пищи, лучше обратиться к врачу, поскольку это может указывать на нарушения в организме.

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