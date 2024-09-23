Врач раскрыла, кому нужно проходить эндоскопические процедуры под наркозом

Показаниями, при которых эндоскопические процедуры проводятся пациентам под наркозом, являются детский возраст, наличие спаек кишечника, низкий болевой порог, болезнь Крона и ряд других, сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации Видновской районной клинической больницы Минздрава Мособласти Анжелина Монгуш. По ее словам, в этом случае также учитываются пожелания самого пациента.Эндоскоп представляет собой тонкий шланг с наконечником в виде миниатюрной камеры. С его помощью проводятся такие процедуры, как гастроскопия и колоноскопия, объяснила Монгуш. По ее словам, в первом случае устройство вводят в пищевод, а во втором — в прямую кишку. Он позволяет просветить подозрительные новообразования и сделать биопсию — то есть отщипнуть кусочек тканей, чтобы отправить этот образец на гистологическое исследование, добавила она. Специалист подчеркнула, что, несмотря на то что датчик имеет небольшие размеры, процедуры могут доставлять дискомфорт.Обследование под наркозом может проводиться по желанию пациента (вне программы обязательного медицинского страхования) или по показаниям: в детском возрасте, при наличии спаек кишечника, при болезни Крона, некоторых патологиях, при низком болевом пороге и просто психоэмоциональных особенностях пациента, — отметила Монгуш.Врач добавила, что обследование под наркозом представляет собой один из вариантов проведения процедуры с обезболиванием. По ее словам, специалисты подбирают необходимый препарат для уменьшения дискомфорта с учетом особенностей состояния здоровья пациента и его индивидуальных реакций.Седация и общий наркоз требуют дополнительного времени врачебного контроля. Так что по окончании процедуры пациент некоторое время находится под наблюдением врача, — заключила эксперт.

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