Пользу восьмичасового сна опровергли
По мнению Моргана, последние исследования опровергли миф о пользе восьмичасового сна. Он уточнил, что большинству нужно спать от семи до девяти часов в сутки, но могут быть отклонения от этих показателей как в большую, так и в меньшую сторону.
Эксперт по сну также обратил внимание на исследование китайских ученых, которое доказало, что недосып в будни можно компенсировать за счет более долгого сна по выходным. «Преимущества компенсаторного сна можно ощутить, если в выходные дни спать на 1,28 часа больше», — отметил Морган.
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