Недостаток этого гормона вызывает атрофию мозга в среднем возрасте и повышает риск слабоумия

Новое исследование обнаружило связь между здоровьем мозга и лептином — гормоном насыщения. Если вы постоянно чувствуете голод, это может быть нехорошим симптомом.В последние годы появляется все больше доказательств того, что ожирение в среднем возрасте — это серьезный риск развития деменции. Изучение жировой ткани показало, что это не просто резервуар для хранения энергии, а часть эндокринной системы, которая вырабатывает адипокины — гормоны жировой ткани.Один из них — лептин, известный как гормон насыщения. Он отвечает за контроль потребления пищи. Воздействуя на мозг, лептин блокирует синтез нейропептида Y — стимулятора потребления пищи, ответственного за чувство голода. Таким образом, более высокий уровень лептина помогает поддерживать нормальный вес тела.Кроме того, этот гормон участвует в различных нейрофизиологических функциях, включая развитие мозга, формирование новых нейронов и их защиту.Существует гипотеза «разъединенного мозга», которая утверждает: когнитивные нарушения в процессе старения возникают из-за нарушенной коммуникации между различными, в основном удаленными, областями коры мозга.В новом исследовании ученые из Техасского университета приходят к выводу: более высокий уровень лептина связан с лучшей передачей сигналов белым веществом мозга у людей среднего возраста, что является защитой от слабоумия.«Наши результаты подтверждают роль низкого уровня лептина в риске развития деменции в пожилом возрасте. Дефицит этого гормона с изменениями в структуре белого вещества является ранним событием в процессе когнитивных нарушений, вызванных болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией», — говорит Клаудия Сатисабаль, доцент Института болезни Альцгеймера и нейродегенеративных заболеваний имени Гленна Биггса при Медицинском центре Техасского университета в Сан-Антонио.В исследовании участвовали 2262 когнитивно здоровых добровольца среднего возраста. Ученые проверили когнитивные функции участников, а также исследовали степень атрофии мозга и сосудистых повреждений с помощью магнитно-резонансной томографии.При этом у добровольцев измерили не только концентрацию лептина, но и растворимого рецептора лептина, а также их соотношение, известное как «индекс свободного лептина». Этот индекс показывает биодоступность гормона.«Результаты показали сильную связь более высокого индекса свободного лептина с более высокой целостностью белого вещества мозга, — говорится в исследовании. — Кроме того, более высокие концентрации лептина в плазме были связаны с большим общим объемом головного мозга».Ученые подчеркивают, что при болезни Альцгеймера невропатологические изменения начинаются за много лет до появления клинических симптомов. А сосудистое повреждение мозга может существовать без явных когнитивных нарушений. Но поддерживая нормальную работу лептина, мы защищаем мозг и снижаем риск развития деменции.Однако нужно учесть тот факт, что у некоторых людей, особенно страдающих ожирением, могут быть высокие уровни циркулирующего лептина из-за резистентности — состояния, когда организм перестает воспринимать этот гормон. Это значит, что лептин не взаимодействует с клетками головного мозга и его нейрозащита не работает. Один из симптомов лептиновой резистентности — ощущение вечного голода, когда человек не может насытиться едой.

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